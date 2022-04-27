Взрывы и пожар на складе боеприпасов под российским Белгородом, находящемся у границы с Украиной. Что известно

"Связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов", - говорится в сообщении Гладкова.
По его словам, разрушений жилых зданий и пострадавших среди мирного населения нет.
Это уже не первый случай такого рода в Белгородской области. Первого апреля в результате удара с воздуха, нанесенного вертолетами ВСУ Украины, загорелась нефтебаза. А ранее тот же Гладков писал о пожаре на складе боеприпасов в районе села Красный Октябрь.
Белгород находится примерно в 40 км к северу от границы с Украиной.
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