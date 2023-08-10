Взрыв в Сергиевом Посаде: 12 человек пропали без вести

По данным Следственного комитета (СК), взрыв произошел на складе предприятия "Пиро-Росс", которое арендует помещения на оптико-механическом заводе. По официальной версии, причиной взрыва стало "нарушение технологических процессов". Следователи провели обыски в фирме, изъяли документы, в том числе должностные инструкции работников, в качестве свидетелей допросили 34 человека.

В качестве подозреваемого задержан технический директор "Пиро-Росс", сообщила в четверг представитель регионального управления СК Ольга Врадий. Имя бизнесмена не называется, однако, по данным ряда СМИ, это Сергей Чанкаев, занимавший должность гендиректора предприятия с 2006 года по 1 апреля 2023 года, когда в компании был назначен конкурсный управляющий Алексей Суворов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в отношении "Пиро-Росс" применена процедура банкротства. На 9 августа 2023 года имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам.