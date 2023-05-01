В Брянской области близ границ с Беларусью и Украиной в понедельник, 1 мая, произошел взрыв на железной дороге, пострадал товарный поезд. "В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск - Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава", - сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его утверждению, в результате происшествия никто не пострадал. Движение на участке железной дороги приостановлено, на месте работают оперативные службы, написал Богомаз далее.

Baza: Установлен подозреваемый в подрыве

ТАСС со ссылкой на РЖД сообщает о диверсии, которая привела к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда. В экстренных службах агентству заявили о пожаре, возникшем из-за схода с рельсов локомотива и двух цистерн с газойлем. "По словам нашего собеседника, от возгорания сохранены 70 вагонов, которые были оттянуты", - пишет далее российское государственное агентство.

Между тем, с соцсетях распространяются видео с места происшествия, на которых видно сильное возгорание. По данным Telegram-канала Baza, состав был гружен нефтепродуктами и пиломатериалами, он сошел с рельс из-за повреждения полотна. Кроме того, имеется подозреваемый в подрыве, это одетый в черное мужчина средних лет, передвигавшийся на велосипеде, пишет Baza. В связи с этим в Унечском районе объявлен план "Перехват", сообщается далее.