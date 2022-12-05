Агентство ТАСС передает со ссылкой на представителей экстренных служб, что "в результате взрыва произошло обрушение пяти квартир с пятого по первый этажи одного из подъездов жилого дома" "Еще десять квартир частично повреждены в двух других подъездах", — сообщил источник агентства.

Telegram-канал "112" уточняет, что причиной взрыва и последующего обрушения части здания стал paзгepмeтизиpoвaнный газовый баллон, который обнаружили в квартире на втором этаже, где шел ремонт. Сам дом не газифицирован.

После взрыва в здании начался пожар. Спасены десять человек. Под завалами, по предварительным данным, находятся три человека. В больницу доставили трех человек, из которых двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает "Фонтанка". Всего из дома эвакуированы 52 человека.

Взрыв в Нижневартовске случился в пятиэтажке на улице Мира. По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей дома. Повреждены 15 квартир.

"Интерфакс" сообщает со ссылкой на данные сайта "Реформа ЖКХ", что дом, в котором прогремел взрыв, был построен в 1974 году, в нем живут 226 человек.