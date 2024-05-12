2024.05.12 18:36

Взрыв и обрушение жилого дома в Белгороде: что известно на этот час

 
bbcrussian.com
Pranešama, kad dronas atakavo Belgorodo administracijos pastatą
Pranešama, kad dronas atakavo Belgorodo administracijos pastatą
ФОТО: Soc. tinklų nuotr.

Утром в воскресенье глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле областного центра и прилегающих районов со стороны Украины. По его словам, один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом, вызвав значительные разрушения.

Российские информагентства, ссылаясь на оперативные службы, сообщают, что в результате взрыва повреждения получил почти весь дом — десятиэтажное панельное здание на улице Щорса, 16 квартир обрушились.

Место обрушения пришлось на арку высотой в два этажа. По сведениям ТАСС, всего в доме 502 квартиры в 8 подъездах.

Что известно о пострадавших?

По данным российского минздрава, в результате взрыва пострадали 17 человек. Позже это число выросло до 20, после того, как на спасателей, работавших на месте происшествия обрушилась кровля.

Эти сведения пока предварительные. Агентству «Интерфакс» в местных экстренных службах сообщили, что спасатели на месте обрушения ищут как минимум десять человек и эвакуируют жителей.

Как сообщил в своем телеграм-канале Гладков, по предварительным данным, пострадали 19 человек, в том числе двое детей, все они доставлены в больницы Белгорода. Шестерых уже выписали.

Губернатор также сообщил, что никакой помощи спасателям и полиции не требуется, и призвал граждан не скапливаться у поврежденного дома, так как находиться там опасно.

В экстренных службах не исключают, что железобетонные конструкции здания вблизи от места взрыва могут продолжить разрушаться.

В Следственном комитете России сообщили, что в результате происшествия есть погибшие. Однако позже Гладков написал, что погибшие пока не обнаружены.

Каковы версии случившегося?

Представители различных российских ведомств пока высказывают разные версии причин взрыва и последующего обрушения подъезда жилого дома в Белгороде.

«12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, — говорится в заявлении Следственного комитета России. — Возбуждено уголовное дело о террористическом акте».

Этой же версии придерживается и белгородский губернатор, написавший в своем телеграм-канале о «прямом попадании» украинского снаряда в многоэтажку.

В то же время российское минобороны заявило, что жилой дом в Белгороде получил повреждения в результате попадания фрагментов ракеты, сбитой системами российского ПВО.

«Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК „Точка-У“ поврежден жилой дом в городе Белгород», — говорится в заявлении ведомства.

В социальных сетях высказываются аргументы и в пользу других версий. Среди них — взрыв изнутри дома, «нештатный сход» авиационного боеприпаса с российского бомбардировщика, что уже не раз происходило в прошлом, и так далее.

Украинская сторона не комментировала произошедшее, у Би-би-си на данный момент нет возможности произвести независимую оценку высказываемых предположений.

По данным местных властей, сирены, оповещающие жителей Белгорода и соседних районов о ракетной опасности, к середине дня в воскресенье срабатывали уже шесть раз.

Обострение обстановки в приграничных районах

Белгород и область уже пострадали от нанесенного накануне ракетного удара.

По данным Гладкова, в результате атаки повреждено больше 300 квартир в 85 многоквартирных домах. Накануне он сообщал об одной погибшей и 29 раненых. Позже губернатор уточнил, что 17 пострадавших остаются в больницах.

По словам Гладкова, две женщины находятся в крайне тяжелом состоянии.

Минобороны России утверждает, что в ночь на воскресенье над территорией Белгородской области средства ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У». Еще над тремя регионами России, согласно заявлению, были отражены атаки беспилотников.

Три дрона были уничтожены над Брянской областью, еще два — над Липецкой. Липецкое управление МЧС ночью предупреждало о воздушной опасности. Брянские власти о налете беспилотников не сообщали.

Минобороны Украины в конце этой недели заявило о попытке прорыва российскими войсками линии обороны на севере Харьковской области.

В украинском оборонном ведомстве утверждают, что все атаки отбиты. Однако сообщения о боях на этом направлении продолжают поступать, а в ряде населенных пунктов Харьковщины объявлена срочная эвакуация населения.

В пятницу утром многие российские и украинские провоенные источники сообщили о попытке российских войск перейти в наступление со стороны Белгородской области на украинские приграничные села.

По сведениям главы Харьковской областной администрации, утром в воскресенье российские войска вновь обстреляли город Волчанск, один местный житель был убит.

Также Олег Синегубов рассказал, что в ночь на воскресенье россияне сбросили управляемую авиабомбу на Вильчу, был поврежден корпус пансионата для престарелых. Кроме того, накануне в результате артобстрела Глубокого погиб 63-летний мужчина, а в результате серии массированных обстрелов Волчанска из разного вида вооружения погиб 51-летний мужчина, еще пять человек, включая 83-летнюю женщину, были ранены, повреждены десятки частных домов.

По словам Синегубова, в ходе продолжающейся эвакуации из пограничных районов Харьковской области были вывезены более четырех тысяч человек.

Ранее на этой неделе местные власти сообщали о боях на нескольких участках линии соприкосновения, включая приграничные территории.

Минобороны Украины, в свою очередь сообщало о переброске резервных подразделений ВСУ на волчанское направление в Харьковской области. После этого было объявлено об эвакуации населения из Волчанска.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии