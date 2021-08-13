Сколько пострадавших

Одна из пострадавших при взрыве скончалась в реанимации, вскоре скончалась и вторая женщина.

"Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации", — сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Общее число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже ночью увеличилось до 18. Состояние троих людей тяжелое — они находятся в реанимации, один человек в операционной, состояние пятерых — средней степени тяжести, двоих — ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась, заявили в департаменте.

Прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов говорил ранее, что травмы различной степени тяжести получили 12 пассажиров. Всего, по его данным, в автобусе было 35 пассажиров.

В Воронеже пострадали пять человек при взрыве в автобусеhttps://t.co/LjNOyeIhwZ pic.twitter.com/BpDspjlPm0 — РИА Новости (@rianru) August 12, 2021

Газ или дизель



ЧП произошло в центре Воронежа у торгового центра "Галерея Чижова". После взрыва автобус ПАЗ полностью сгорел, сообщал ТАСС.

"По предварительным данным, в маршрутном автобусе сдетонировали несколько газовых баллонов", — говорил собеседник Интерфакса. По данным источника агентства в службах транспортного надзора, "оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше". ТАСС также писал о "хлопке газа".

Шесть человек пострадали при взрыве в автобусе в Воронеже, сообщают Baza и "Интерфакс". По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование. pic.twitter.com/ppGKfzWgpV — РБК (@ru_rbc) August 12, 2021

Однако представитель перевозчика заявил РИА Новости, что все автомобили у них дизельные. "Автобус взорвался на остановке, у нас все дизельные автобусы", — сказал он.

Замглавы городского управления транспорта Максим Захаров подтвердил, что на автобусе не было газового оборудования. "Это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус", — сказал он ТАСС.

"Автобус по паспорту дизельный", — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Уголовное дело



Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела, однако не сразу уточнил, по какой статье УК РФ.

Уже после полуночи на сайте СКР появилось разъяснение о том, что "по результатам первоначального осмотра места происшествия" дело возбуждено по факту "ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан" (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ).

"На остановке общественного транспорта недалеко от торгового центра на улице Кольцовской во время посадки пассажиров произошел хлопок, в результате которого пассажиры получили травмы различной степени тяжести, автобус — серьезные механические повреждения", — говорится в пресс-релизе.

Обращать внимание на посторонние предметы

Пресс-служба мэрии Воронежа в свою очередь заявила, что отрабатываются разные версии произошедшего. "Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт", — заявил Интерфаксу вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов.

Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы, написал в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. "Дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа", — добавил он.

Водители общественного транспорта в Воронеже с пятницы будут просить пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы, также заявил губернатор.

Из паблика типичный Воронеж. Пишут взрыв газового баллона ((( pic.twitter.com/1GYW40cTAw — Holybacchus (@Eugene_Tutov) August 12, 2021

"Подъехал этот автобус, потом он взорвался"

Видеозапись взрыва автобуса в Воронеже появилась в соцсетях. Она велась на видеорегистратор машины, стоявшей за взорвавшимся автобусом. На ней ззафиксирована яркая вспышка в стоящем на остановке автобусе номер 10А, после которой вылетают стекла автобуса и деформируется крыша. В следующие секунды люди выходят из автобуса, а прохожие спешат к ним на помощь.

"Подъехал этот автобус, потом он взорвался. Люди в панике начали все разбегаться в разные стороны, это первые были минуты после трагедии. Затем, когда понял, что произошло — несчастный случай, рванул, покуда все разбегались, оставил супругу с детьми на той остановке, рванул в автобус, залез с этой стороны, сбоку в него", — рассказал журналистам очевидец происшествия Игорь Пахачев (цитаты по РИА Новости).

По его словам, он увидел девочку 11 лет, которую зажало между сиденьями. "Парень, который если меня увидит, услышит — спасибо тебе огромное. Он помогал мне растянуть эти сиденья, мы их просто порвали, достали девочку. Очевидно, у нее ребра были поломаны, не могла она встать", — сказал очевидец.

"Взрыв был, как миномет, умноженный на два, вот такой силы был звук, — добавил он. — В салоне был едкий запах".