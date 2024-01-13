Выборы президента РФ: наблюдателей из стран Запада не будет

ЦИК России не стал посылать в "недружественные" страны приглашения для участия в наблюдении за выборами президента РФ в марте 2024 года. Об этом пишет в субботу, 13 января, газета "Известия" со ссылкой на члена Центризбиркома Павла Андреева, который отвечает за международное взаимодействие.

"ЦИК направляет приглашения только своим контрагентам - избирательным органам в других странах и в международные профильные отраслевые (организации. - Ред.). Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали", - заявил Андреев.

Информацию о том, что у Москвы нет планов приглашать на президентские выборы иностранных наблюдателей из "недружественных" стран, подтвердили и в обеих палатах российского парламента, отметив, что "работа по этому вопросу продолжается".

Кого уже пригласили наблюдать за выборами президента РФ