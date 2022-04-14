"Вы едете туда, где стреляют". В России массово ищут военных-контрактников для отправки в Украину

"Ну вы хотите за ленточку, я так понимаю, правильно?" — поинтересовались у корреспондента Би-би-си в пункте отбора на службу в армию по контракту. Под "ленточкой" работник пункта имел в виду российско-украинскую границу. А спрашивал он о том, готов ли будущий "контрактник" через несколько недель оказаться в зоне военных действий в Украине.

Эту вакансию Би-би-си нашла в объявлении на популярном в России сайте по поиску работы HeadHunter. Обычно на нем размещают вполне "мирные" вакансии — бухгалтеров, секретарей, менеджеров и программистов. После начала войны на этом сайте появились тысячи новых вакансий военнослужащих по контракту.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что армия, которая воюет в Украине, состоит из профессиональных военных и контрактников. Активный поиск новых контрактников происходит на фоне крупных потерь российской армии, о которых сообщают СМИ и которые уже признали даже на официальном уровне.

"У нас значительные потери в войсках, и это огромная трагедия для нас", — заявил на прошлой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News.

Сколько в России сейчас контрактников, не ясно. По данным на 2020 год их было 400 тысяч, тогда планировалось увеличить их число до 500 тысяч человек.

Традиционно контрактников не набирают через объявления в интернете, отмечает военный эксперт, который попросил не называть его имя из соображений безопасности. "Обычно это через военкомат все проводилось, через вербовочные центры", — пояснил он.

Это мнение подтверждают результаты поиска по рекрутинговым сервисам. Например, поиск HeadHunter выдает более 3 тысяч вакансий по запросу "военнослужащий по контракту", размещенных за месяц. То же количество, согласно автоматическому поиску, размещено "за все время".

Как сообщили в HeadHunter ответ на запрос Би-би-си, такие вакансии на сайте размещали и раньше. Однако из цифр следует, что с конца февраля их стало значительно больше. За три с половиной месяца 2022 года на сайте было размещено около 6,8 тысячи вакансий по специальности "Военнослужащий по контракту". В предыдущие годы сопоставимое количество подобных объявлений появлялось за год (за 2019 год вакансий было около 1,1 тысячи, за 2020 год — около 5,7 тысячи, за 2021-й — около 8,3 тысячи).

На еще одном популярном рекрутинговом сайте Superjob, судя по поиску, за неделю до 13 апреля было размещено 18,1 тыс. вакансий военнослужащих по контракту.

В Superjob количество вакансий по этому запросу не пояснили. "Министерство обороны такой же клиент SuperJob, как и любая другая организация… Мы не следим за количеством вакансий, который каждый конкретный клиент размещает в рамках своего тарифного плана. Информацию по клиентам мы сторонним организациям не представляем. В данном случае не имеет значения — это министерство обороны, "Ашан", "Гугл", маленький автосервис или маникюрный салон", — ответил Би-би-си президент Superjob Алексей Захаров через пресс-службу.

Еще около 500 вакансий размещены на сайте, который связан со страницей министерства обороны России. Сейчас они все датированы одним числом — 13 апреля. Дата размещения вакансий постоянно обновляется. Захаров подтвердил, что этот сайт является совместным проектом Superjob и минобороны.

С помощью сервиса Wayback Machine по тому же адресу можно увидеть версии этого же сайта с 2009 года. Пролистать старые версии полностью невозможно, однако на доступных страницах размещены вакансии, которые в основном не связаны с ведением боевых действий. Например, министерство обороны искало налоговых инспекторов или юристов. Объявления размещали в разделе "Вакансии для военнослужащих запаса и в отставке".

Сейчас через тот же раздел минобороны ищет, в основном, совсем других специалистов — наводчиков, разведчиков, пулеметчиков, стрелков-зенитчиков, гранатометчиков и других потенциальных участников боевых действий.



На войну за пару недель



Журналисты Би-би-си позвонили по нескольким объявлениям, представляясь потенциальными военнослужащими. По "легенде" потенциальному контрактнику было 25 лет, он закончил 11 классов школы, отслужил по призыву как механик-водитель БМП (боевая машина пехоты), имеет годность по здоровью категории "А", и не против отправиться в Украину в ближайшее время.

Чаще всего в пунктах отбора спрашивали про опыт службы в армии и уточняли детали биографии, отказываясь при этом раскрыть по телефону хоть какие-то подробности будущей службы. Обычно приглашали прийти лично на следующий день — даже если это был выходной.

Однако в нескольких пунктах все же рассказали "потенциальному военнослужащему" о том, где он будет служить и как быстро окажется в зоне боевых действий.

"В течение 10-15 дней максимум вы оформитесь полностью должным образом как контрактник. Краткосрочный контракт — 3 месяца — 6 месяцев — год. И уже туда будете убывать непосредственно", — сообщили в пункте одного из южных регионов России.

"Ну все по большей части зависит от человека. На сегодняшний день в течение пяти дней все собирают, приносят, плюс два-три дня приказ еще будет ходить", — так сроки описали в пункте другого региона.

В одном из пунктов корреспонденту Би-би-си подтвердили, что у него есть все шансы встретить парад Победы, воюя в Украине. В другом сообщили, что, может быть, уже в середине апреля можно будет попасть в зону боевых действий (звонок был совершен 8 апреля) .

В пунктах по набору военных чаще всего говорили о краткосрочных контрактах на три-шесть месяцев.

Такие контракты, по российскому законодательству, доступны "в период чрезвычайных обстоятельств" — среди которых упомянуто участие в "деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности".

Стандартный первый контракт на военную службу заключается на срок от двух до пяти лет. Повторный контракт может быть сроком от года до десяти лет.

В пунктах также говорили о том, что процедура оформления по таким контрактам сейчас упрощена. Как она проходит в обычной ситуации, можно прочитать тут.

"Определяемся с частью, выдаем запрос на оформление. Идете в военный комиссариат, начинаете собирать документы. Там для граждан, которые хотят участвовать в спецоперации, там это быстро все оформляется, перечень чуть-чуть урезается документов", — пояснили по телефону.

После сбора документов и выпуска приказа контрактник попадает в военную часть, где проходит "боевое слаживание", то есть он получает или освежает необходимые навыки.

В одном из случаев корреспондент уточнял, что не садился в БМП пять лет. В пункте приема это не посчитали проблемой: долгое отсутствие практики как раз и должно было восполнить "боевое слаживание", которое длится две недели.

Судя по материалам на сайте минобороны, обычно общевойсковая подготовка длится четыре недели.

Множество однотипных вакансий

Большая часть вакансий размещена по одному принципу. Чаще всего их размещает организация под названием "пункт отбора на военную службу по контракту" по конкретному городу или региону — такие пункты существуют при военкоматах. При звонке по некоторым объявлениям ответившие представлялись сотрудниками таких пунктов.

Иногда объявления размещают аккаунты, которые названы номерами воинских частей. Иногда военных ищут от имени частного лица или "Кадрового агентства Госслужба".

Если обычно для отклика на вакансию нужно иметь аккаунт и размещенное резюме на рекрутинговом сайте, то эти вакансии доступны для прямого отклика — по телефону и электронной почте.

Многие объявления имеют стандартный текст — одинаковые вакансии настроены на разные города, в том числе небольшие. Поэтому сложно понять, дублируются ли вакансии на разных сайтах.

Например, на одного работодателя — "Пункт отбора на военную службу по контракту по городу Москва" — на сайте HeadHunter приходится 295 вакансий "Военнослужащий по контракту" только по Москве и Московской области.

В объявлениях указаны разные должности. Например, одна из вакансий от этого аккаунта, которая была первоначально размещена 9 марта — "инструктор пункта отбора на военную службу по контракту". Среди обязанностей — "план отбора граждан на военную службу по контракту на год".

Более поздняя по времени вакансия в Москве размещена уже по боевой специальности — "гранатометчик".

"Гранатометчик обязан: …уметь оборудовать различного рода укрытия для личного состава и техники (окопы, блиндажи, капониры и др.), пользоваться средствами индивидуальной защиты; уметь вести бой в лесу, горах, населенных пунктах, а также в условиях ограниченной видимости", — так в вакансии описано, чем занимается человек на этой специальности.

Даты вакансий постоянно обновляются. Гранатометчика, например, искали 9 марта, а позже у этой вакансии появилась другая дата — 6 апреля.

Там, где технические условия позволяют — например, на сайте SupeJob — описания вакансий даже дополнены видео. Например, в качестве иллюстрации к вакансии "Радиотелеграфист корабельных средств радиосвязи" прикреплено видео с учений "Кавказ-2020".



На войну за деньгами



"Если тебе надоело менять место работы в поисках лучшей зарплаты и условий, если ты хочешь жить в собственной квартире не заплатив за нее ни рубля, то тебе непременно нужно устроиться к нам!" — говорится в одном из объявлений о наборе контрактников в Рязани.

Разброс зарплат в объявлениях большой: заголовках большинства вакансий зарплата варьируется в диапазоне 30-50 тысяч рублей (в самом тексте объявлений зарплата может быть выше).

Есть примеры и более высоких зарплат. 4 апреля пункт отбора в Архангельске разместил 21 однотипную вакансию "военнослужащего по контракту". Там не уточняются необходимые военные специальности, а уровень зарплат указан "от 210 тысяч рублей ежемесячно в зависимости от воинского звания и должности, право на получение ежегодной материальной помощи в размере одного оклада".

Корреспонденту Би-би-си в пунктах отбора, как правило, обещали повышенные выплаты за службу в Украине. "53 в сутки доллара и двойной оклад", — так описали условия в одном из пунктов.

Ранее Би-би-си писала, что министерство обороны собирается в 2022 году выплатить 5 млрд рублей из федерального бюджета на выплаты участникам "специальной военной операции на территории Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики".

Участники военной операции получат статус ветеранов боевых действий. В соответствии с законодательством им полагаются пенсии, денежные выплаты, предоставление жилья нуждающимся, оплата услуг ЖКХ, медицинская помощь и другие льготы.

Школы достаточно

Чаще всего в объявлении в качестве требования к потенциальным солдатам указано, что на службу по контракту ждут тех, кто уже отслужил срочную службу. Но есть и исключения.

В одном из объявлений было указано, что новых призывников там также ждут. "Возможность отслужить два года по контракту взамен года по призыву", — то есть объявление обращено и к тем, кто еще не служил.

Такая возможность предусмотрена законом 2017 года — он позволяет проходить службу по контракту мужчинам, которые не находятся в запасе и идут служить, но только после получения среднего специального образования.

По словам эксперта в военной сфере, в нынешних условиях образование кандидатов действительно не имеет большого значения.

"При комплектовании важен реальный опыт человека, который отслужил срочную службу и имеет военно-учетную специальность, соответствующую должности, которую пытается заполнить. Плюс — желание человека рискнуть жизнью в таких условиях", — говорит он.

В нескольких объявлениях, которые изучила Би-би-си, в качестве требования указано образование не ниже основного общего — это девять классов школы. Например, объявления на сайте миноброны о найме заместителя командира разведывательной группы или химика.

Согласно материалам минобороны, для замещения этих должностей по контракту обычно необходимо образование не ниже 11 классов — либо техникума.

Также, согласно объявлениям, с девятью классами образования можно служить по контракту, например, огнеметчиком, разведчиком, сапером, пулеметчиком и даже авиационным механиком.

На многие контракты не смогут претендовать те, кто "отбывал наказание в виде лишения свободы, подвергался административному наказанию за потребление наркотических или психотропных веществ, в отношении него вынесен приговор и назначено наказание, ведется предварительное следствие, или уголовное дело передано в суд".

В двух пунктах отбора по контракту, куда журналисты позвонили от своего имени с вопросами, не стали комментировать, набирают ли контрактников для участия в войне в Украине. В одном из них посоветовали обратиться за комментарием в Министерство обороны.

В Министерстве обороны на запрос Би-би-си не ответили.

Острая нехватка живой силы

В ближайшее время украинская и западные разведки ожидают масштабного наступления российских войск на Донбасс.

Многие эксперты сходятся в мнении о том, что одной из проблем российских войск в этом этапе операции может стать нехватка солдат.

10 апреля Министерство обороны Великобритании сообщало о том, что, в ответ на растущие потери российские вооруженные силы пытаются поддержать свою численность с помощью личного состава, уволенного со службы с 2012 года.

Майкл Кофман, директор российской программы в Центре военно-морского анализа США в начале апреля писал в своем "Твиттере" о том, что без объявления военного положения и всеобщей мобилизации, у российской армии неизбежно возникнут сложности с пополнением. По его мнению, сейчас идут поиски солдат для российских сил в Украине из всех потенциальных источников.

"Российские войска собрали всех, кого могли, из оставшихся постоянных сил, включая базы за рубежом и Калининград. Сейчас практически никого не осталось, кого отправить [на фронт], кроме тех батальонов, которые недавно прибыли для поддержки наступления на Донбасс", — пишет Кофман.

Одним из способов пополнения войск стали сообщения о наборе "добровольцев" в регионах, особенно из числа военных запаса.

Еще в марте на заседании совета безопасности Владимир Путин говорил о том, что добровольцам, которые хотят воевать на Донбасс, необходимо помогать добираться до зоны боевых действий. Позже пресс-секретарь президента пояснил, что речь идет об иностранцах.

Региональные СМИ при этом писали о том, что на местах ищут добровольцев или, в некоторых случаях, добровольцев-контрактников — как раз тех, кто готов служить 3-6 месяцев по краткосрочным контрактам.

Например, "Фонтанка" писала о том, что в Петербурге желающим отправиться в Украину предлагают подписать как раз такой контракт.

Также региональные СМИ писали о том, что списки добровольцев для отправки на фронт начали составлять в нескольких регионах Урала — в частности, в Челябинске и Кургане. Похожее сообщение было из Кирова.

О том, что добровольцы могут отправиться в Донбасс, писал у себя в телеграм-канале в конце марта украинский экс-депутат Олег Царев, бежавший в 2014 году в Россию.

Позже корреспондент ВГТРК Андрей Сладков писал о том, что добровольцы получат денежное довольствие в размере от 205 тысяч рублей. "Ранение — 3 млн ре, гибель 8 млн ре, плюс 5 от губернатора, детям квартиру (речь здесь о Московской области)", — написал он (орфография сохранена).

Правозащитница Марина Литвинович в связи с этими сообщениями писала о том, что военкоматы не имеют права набирать именно добровольцев, указывая, на то, что российским законодательством такой статус не предусмотрен.

Как пояснила Литвинович в разговоре с Би-би-си, судя по тому, как были опубликованы объявления, набор добровольцев шел централизованно и мог быть связан с потерями, которые понесли российские войска.

На потери указывал и Майкл Кофман. "Российские военные понесли значительные потери. После передислокации и вызова дополнительных подразделений из постоянных формирований, доступные силы могут быть исчерпаны — на данный момент", — писал он.

Последний раз минобороны России отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего.

Министерство обороны Украины называет цифру на порядок больше. По состоянию на 13 апреля оно оценивает российские потери в 19,8 тыс человек — однажды украинское агентство УНИАН уточнило, что в эту цифру могут входить не только погибшие, но и раненые.

"Ну как вы считаете? Вы едете туда, где стреляют", — философски ответили корреспонденту Би-би-си в одном из пунктов отбора на вопрос, могут ли его убить на фронте.