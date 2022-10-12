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Несмотря на развязанную Россией войну и введенные против нее санкции, российский ВВП может снизиться меньше, чем ожидалось ранее, заявляют в Международном валютном фонде.
Eilės prie bankomatų Rusijoje, Sankt Peterburge
Eilės prie bankomatų Rusijoje, Sankt Peterburge
© AP / Scanpix

Несмотря на продолжающуюся войну против Украины и введенные против России жесткие санкции, спад в экономике РФ в 2022 и 2023 годах окажется меньше, чем ожидалось ранее, считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

В опубликованном во вторник, 11 октября, на сайте фонда прогнозе отмечается, что в 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) в России снизится на 3,4 процента, а в 2023 году - еще на 2,3. В июле МВФ предполагал, что показатели в эти годы ухудшатся на 6,0 и 3,5 процента соответственно.

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По оценке экспертов, во втором квартале этого года мог произойти значительный спад в экономике РФ в результате длительной войны и введенных санкций, однако доходы от экспорта нефти и внутреннего рынка позволили этого избежать. Кроме того, МВФ считает устойчивой ситуацию с трудоустройством в России.

Всемирный банк в осеннем отчете публикует схожие оценки, в 2022 году ожидая снижения ВВП России на 4,5 процента и в 2023 на 3,6 процента.

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Deutsche Welle
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