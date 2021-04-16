Встреча президента РФ Владимира Путина и белорусского правителя Александра Лукашенко состоится 22 апреля. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, Лукашенко "прибудет в Москву с рабочим визитом".
В свою очередь Лукашенко на переговорах с премьером России Михаилом Мишустиным в Минске заявил, что заседание "союзного Совмина" пройдет позднее. "Потом где-то сентябрь-октябрь (договоримся ближе по обстановке) - Высший Государственный совет. Нам надо этот Высший госсовет отметить хорошим движением в рамках Союзного государства", - добавил Лукашенко.
Делегация из РФ посетила Минск
Правительственная делегация из РФ посетила 16 апреля Минск. "Сегодня мы посмотрим, как можно интегрировать системы наши. Я давно знаю белорусских коллег из таможенной, налоговой службы, это профессионалы", - заявил, говоря о целях поездки Мишустин.
Ранее, 22 февраля, Александр Лукашенко на встрече с Путиным говорил, что почти все "дорожные карты" по различным направлениям сотрудничества Москвы и Минска готовы к подписанию.
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