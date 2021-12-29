Вслед за "Международным Мемориалом" в России ликвидировали и его правозащитный центр

В ходе судебных прений прокурор заявил, что ликвидация Центра — соразмерная мера с целью соблюдения прав граждан и интересов России.

"В отчетах нет полных сведений о доходах и расходах", — утверждал прокурор.

Председатель совета ПЦ Александр Черкасов возражал: "Вся наша деятельность была направлена на защиту граждан и полезна для общества и государства. Ликвидация "Мемориала" — это не решение проблемы. Вы хотите разбить красную лампочку, которая сигнализирует о том, что что-то идет не так", — сказал Черкасов (цитата по РИА Новости).

Один из юристов организации Григорий Вайпер сравнил иск прокуратуры о ликвидации с процессами над советскими диссидентами и высказал мнение о "политическом характере дела".

Накануне Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское общество "Мемориал"*. Организация будет обжаловать решение суда, и намерена обратиться в Европейский суд по правам человека, заявил председатель правления организации Ян Рачинский.

В ноябре генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно — в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"", другое — в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал".

Представитель генпрокуратуры на заседании утверждал, что международный "Мемориал" искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".

Поводом для обращения в суд, как утверждалось в иске генпрокуратуры, стали неоднократные грубые нарушениями "Мемориалом" российских законов.

В иске к международному "Мемориалу" перечислялись нарушения при маркировке сообщений в соцсетях по закону об иноагентах, всего — 20 административных нарушений (в основном тоже за 2019 год), общая сумма штрафов за них составляет 4,5 млн рублей.

Генпрокуратура заявляла, что отсутствие маркировки в материалах международного "Мемориала" грубо нарушает российские законы и права граждан на доступ к информации. Сама организация отмечает, что моментально исправляла выявленные нарушения, а процент непромаркированных материалов был ничтожно мал.

"Международный Мемориал, который десятилетиями борется за открытие архивов, оказывается, нарушает право на доступ к информации", — возмущалась в суде адвокат Мария Эйсмонт.

"В иске написано, что ликвидация "Мемориала" направлена на защиту прав других лиц, — поддержал коллегу адвокат Генри Резник. — Мне интересно, какие лица вставали перед глазами генпрокурора? Уж точно не лица тех, кто каждый год выходит на Лубянскую площадь и зачитывает имена безвинно репрессированных", — говорил адвокат, напоминая о ежегодной акции "Возвращение имен", которую проводит "Мемориал".

В Европейском суде по правам человека уже много лет ожидает рассмотрения иск "Мемориала" о том, что сам российский закон об иностранных агентах нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.

Ответчиком в этом споре от имени России выступает как раз генпрокуратура, которой Владимир Путин весной этого года передал функцию представлять Россию в международных судах (раньше этим занимался минюст).