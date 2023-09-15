"Всем придется плясать барыню". Путин — о возможности переговоров с Украиной

«Мы никогда не отказывались от переговоров, поэтому, если другая сторона хочет, пусть делает это. Скажет об этом. Вот я это говорю, а с той стороны чего-то не слышно», — сказал Путин.

«А то так все время будут под чужую музыку и чужую дудку плясать. А плясать так или иначе всем придется барыню. <…> Что касается американцев, то они не умеют танцевать этого танго. Это изумительная музыка, движения красивые. Но США пытаются все решать с позиции силы или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозы применения военной силы, либо ее применением. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят», — сказал президент России.