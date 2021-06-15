«Почему нет? Все есть на сайте. Все, что было сказано президентом, все есть. <…> Сайт — первоисточник», — цитирует Пескова «Русская служба Би-би-си».
В телеграме «Медузы» ответ Пескова приводится иначе: «Почему нет упоминания Алексея Навального? Есть. Нет, читайте внимательно. Все, что было сказано президентом, все есть на сайте».
Во время интервью журналист NBC Кир Симмонс спросил Путина, может ли он пообещать, что Навальный «покинет тюрьму живым и здоровым». Президент, по традиции не упоминая имени Навального, сказал, что к нему будут применяться «такие же методы, не хуже, это совершенно точно можно сказать», как и к другим заключенным.
Симмонс отметил, что человека, о котором идет речь, «зовут Алексей Навальный». Путин перебил журналиста словами «Да мне все равно». В расшифровке на сайте Кремля этой фразы нет, приводятся только следующие слова Путина: «Его могут называть как угодно».
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