Все больше регионов РФ страдают от наводнения

В России паводок охватывает все больше территорий. В Томской области за минувшие сутки повысился уровень воды в реках Томь и Обь, при этом в двух пунктах наблюдения превышены опасные отметки, сообщила в понедельник, 15 апреля, пресс-служба регионального ГУ МЧС. Уровень воды в реке Томь в районе Речвокзала в Томске повысился на 14 см, составив 761 см при опасной отметке 750 см, а в Оби в районе села Никольское Кривошеинского района данный показатель увеличился на 45 см до 952 см при опасной отметке 864 см.