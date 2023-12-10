Врачи требуют от Путина оказать медпомощь депутату Горинову

8 декабря адвокат, посетивший Горинова в колонии №2 в Покрове во Владимирской области, сообщил о резком ухудшении состояния здоровья своего подзащитного. "Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал", - писали в группе поддержки заключенного в Telegram. Сам Горинов рассказал, что у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб, ему сложно дышать.

По словам врачей, подписавших открытое письмо к Путину, у Горинова "признаки острой дыхательной недостаточности, а также тяжелого течения инфекционного процесса". Они считают, что ему необходима "госпитализация и широкий спектр диагностических и лечебных мероприятий, невозможных вне стационара, включая выявление возможной реактивации туберкулезного процесса". Врачи напомнили, что в 2016 году Горинову "ввиду обширного поражения легочной ткани проведена обширная операция: удаление доли легкого и всей плевры слева".

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