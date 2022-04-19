Впредь историю в России будут преподавать и первоклассникам

О своем решении министр объявил после посещения выставки "Обыкновенный нацизм", которая проходит в музее Победы в Москве в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила — в правде!".

Кравцов во время посещения повторил тезис, что в Украине якобы "возродился нацизм" — предлог, под которым Россия 24 февраля начала войну против Украины. По его словам, в украинских учебниках, которые проанализировали Минпросвещения, "называются героями Бандера и Шухневич".

"Они — преступники. Мы никогда не допустим, чтобы в нашей истории мы как-то по-плохому относились к другим народам, к братскому народу Украины, Белоруссии", — сказал Кравцов.

"Мною принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса", — сказал министр, объяснив это решение необходимостью "сохранять историческую память".

С какого класса в российских школах учат историю



Сейчас, как следует из методических рекомендаций Минпросвещения, с пятого класса начинается курс древней истории, а с шестого — истории России. Что именно подразумевается под "историческим образованием" и будет ли в первом классе введен предмет "история", Кравцов не уточнил. В концепции преподавания учебного курса история, утвержденного ведомством в 2020 году, предлагалось рассмотреть "вопрос о выделении из курса "Окружающий мир" в 4 классе курса "Рассказы по истории России" объемом 34 часа".

В предыдущей концепции от 2014 года говорилось, что учащиеся 3 и 4 классов должны изучать рассказы по истории России для "социализации путем формирования элементарных историко-культурных представлений". Во время послания федеральному собранию в 2021 году президент РФ Владимир Путин раскритиковал учебники истории, сказав, что в них написано "будто не про нас" и не упоминается, например, Сталинградская битва. О каких именно учебниках шла речь, глава государства не уточнил.