VPN-сервисы AmneziaVPN, Proton и HighLoad VPN решили предоставить россиянам бесплатный доступ к заблокированным в России СМИ, соцсетям и сайтам НКО. Такое решение принято в ответ на петицию "Роскомсвободы", поскольку "сейчас особенно важно получать информацию из разных источников", говорится в сообщении, распространенном в Telegram-канале "Amnezia VPN Новости" во вторник, 29 марта. Там же подробно объясняется, как установить VPN на своем гаджете.

В петиции "Роскомсвобода" призвала VPN-сервисы предоставить российским пользователям свободный доступ к услугам, поскольку "блокируются независимые медиа, социальные сети, мессенджеры — те инструменты, через которые жители России могут общаться, узнавать новости о мире, работать, учиться, вести научную и финансовую деятельность". По данным на вечер вторника, петицию подписали более 64,7 тысячи человек.

Список "разблокированных" ресурсов будет расширяться



Среди 38 ресурсов, к которым можно в настоящий момент получить бесплатный доступ с помощью клиента AmneziaVPN, такие информационные сайты, как Deutsche Welle, "Радио Свобода", "Медуза", "Медиазона", "ОВД-Инфо", "Голос Америки", Bellingcat, BBC, а также социальные сети Facebook, Twitter, Instagram и Linkedin. Разработчики обещают постоянно пополнять этот список. По данным правозащитников, за месяц войны в Украине в России было заблокировано более 800 ресурсов.

