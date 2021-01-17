Алексея Навального при прохождении паспортного контроля задержали, сообщает Baza. УФСИН официально подтверждает, что Алексей Навальный задержан. До суда Навальный будет находиться под арестом.

Заявление ФСИН:

"17 января 2020 года в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей. Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по г. Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.

Ранее адвокат осужденного был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении в розыск Навального А.А., а также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по г. Москве в Симоновский районный суд г. Москвы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором".

Пассажиры рейса "Победы" начали аплодировать, как только командир корабля объявил, что самолет сядет в Шереметьево, сообщает корреспондент DW. О причинах изменения места посадки объяснять никому было не надо.

Как только лайнер с Навальным сел в Шереметьево, аэропорт "Внуково" открылся для приема других самолетов.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Самолёт Алексея Навального перенаправили в аэропорт Шереметьево. Во Внуково он не сядет. Причина любопытная: закрыли полосу из-за, якобы, поломки снегоуборочной техники на полосе, сообщает телеграм-канал Baza.

Во Внуково продолжаются задержания. Так, полиция задержала мужчину с российским флагом, пытавшегося зайти в здание аэропорта. Тем временем задержанный Константин Котов расказал журналистам: "Выкрутили руки и повели в автозак - вот и все объяснение. Мы стоим около входа в аэропорт, буквально 500 метров нас проволокли. Пытались отобрать телефоны сотрудники полиции, у меня он пока сохранился".

Корреспондент DW в Москве сообщает, что на первом этаже зала прилета аэропорта Внуково появилась группа ОМОНа. Его сотрудники начали вытеснять на улицу людей, собравшихся у рамок на входе в аэропорт.

⚡️Во Внуково в зал прилетов ввели ОМОН. Именно тут собираются встречать Алексея Навального pic.twitter.com/8DTPLY8ESE — DW на русском (@dw_russian) January 17, 2021



Любовь Соболь задержана в аэропорту, сообщает корреспондент DW в Москве. Депутат совета депутатов Новосибирска Сергей Бойко, также приехавший в Москву, чтобы встретить Навального, рассказал DW, что задержаны были также сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, помощник Навального Илья Пахомов, активисты Константин Котов и Анастасия Кадетова.



«вот этого хватай. и ту, светлую. взяли — пошли», — так полиция задержала ожидавших Навального во Внуково Соболь и Шаведдинова pic.twitter.com/FVoRGjnePt — Sergey Goryashko (@seriozha_s) January 17, 2021

Как сообщает корреспондент DW, находящийся во Внуково, встречать Алексея Навального в аэропорту приехали, кроме прочих, его брат Олег, соратница Навального по работе в ФБК Любовь Соболь, а также недавно освобожденный из тюрьмы гражданский активист Константин Котов. Отвечая на вопрос DW о том, почему он приехал встречать Навального, Котов сказал следующее: "Потому что я считаю, что Навальный - это настоящий политик и, возможно, будущий президент России".

Самолет с Навальным на борту с опозданием на полчаса вылетел из Берлина.

Навальный опубликовал на своей странице в соцсети Instagram свое фото на борту самолета. Как сообщает корреспондент DW, находящийся в салоне самолета, политик сидит в 13 ряду. "Меня арестуют по прилету? Это невозможно!" - заявил он журналистам незадолго перед тем, как занять свое место.



Как сообщает корреспондент DW, на борту самолета один из пассажиров начал проявлть агрессивное поведение. Его сняли с рейса.



Самолет почти заполнен, все ждут Навального. Между тем корреспондент DW сообщает о том, что на борту агрессивный человек с неадекватным поведением. Его будут снимать с рейса pic.twitter.com/z9NSsm6YHJ — DW на русском (@dw_russian) January 17, 2021

В аэропорту Внуково, где должен приземлиться самолет с Алексеем Навальным на борту, по информации Telegram-канала Baza, находятся уже около сотни полицейских. Их начали стягивать к зданию аэропорта еще вчера. По информации корреспондента DW, на подъзеде к зоне вылета на втором этаже ни одного автозака нет, однако журналистов в зону прилета не пускают.

Алексей Навальный зашел на борт самолета всего за несколько минут до его вылета из аэропорта Берлина, сообщает корреспондент DW. Журналистам он заявил, что чувствует себя "гражданином России, который имеет полное право вернуться домой".

Зона прилета международных рейсов в московском аэропорту Внуково, где около 19.20 мск должен приземлиться лайнер авиакомпании "Победа", на борту которого оппозиционный политик Алексей Навальный собирается вернуться из Берлина в Москву, огорожена. Как сообщает онлайн-издание "Проект", в 14.20 были установлены заграждения со стороны выхода к внутренним рейсам и основной части аэропорта. Через 20 минут после этого закрыли на "ремонт" единственный в зоне эскалатор, а ещё через час - огородили от выхода кафе.

В аэропорту Внуково произошло первое задержание. По информации портала "ОВД-Инфо", был задержан активист Дмитрий Бескоровайный: его остановили на территории аэропорта и повели в неизвестном направлении. О причинах задержания пока ничего не известно.