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"У нас все открывается", - прокомментировал Дмитрий Песков сообщения о перебоях в работе сайтов Кремля и других органов власти РФ. Утром в РФ начали замедлять скорость Twitter.
Возникли перебои в работе сайтов властей России
© Itar-Tass / Scanpix

Официальный сайт администрации президента России kremlin.ru в среду, 10 марта, временно перестал работать у многих пользователей в России и за рубежом. На это обратил внимание, в частности, портал "Медуза". Кроме того, работают с перебоями или не открываются официальные сайты правительства, премьер-министра, Совета Федерации, Госдумы и Роскомнадзора.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента видели сообщения о том, что сайт Кремля и страницы ряда других органов власти не открываются. "Мы видели сообщения, но, честно говоря, они у нас не подтвердились. У нас все открывается. Сейчас правительство проверю - все работает", - передает слова Пескова корреспондент РБК.

Причины произошедшего пока не ясны. Пользователи сайта Downdetector жаловались на сбои в работе Ростелекома, одного из крупнейших провайдеров страны, который в том числе предоставляет услуги хостинга.

К Twitter это никакого отношения не имеет, утверждают власти


Ранее 10 марта Роскомнадзор заявил, что в России будет замедляться скорость работы соцсети Twitter, так как она якобы не удаляет противоправный контент.

В министерстве цифрового развития РФ заявили, что анонсированное Роскомнадзором замедление работы соцсети Twitter на территории России не имеет отношения к возникшим неполадкам. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил агентству ТАСС, что сбои связаны с работой маршрутизаторов. "Это техническая проблема, мы сейчас перегружаем софт, с программами такое бывает", - сказал он.

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Deutsche Welle

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