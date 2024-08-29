Возбуждено дело против еще одного генерала из команды Шойгу

Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку „различных материальных ценностей себе на загородный участок“ в Красногорском районе Подмосковья за счет парка „Патриот“, утверждают в СК. Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций на договоре с парком выполнять без оплаты строительно-монтажные работы в своих загородных апартаментах, считает следствие. По его данным, за счет парка проводилось и техобслуживание участка площадью около 3 гектаров.