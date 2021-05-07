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По данным соратника Алексея Навального, 12 мая Amnesty International выступит с заявлением после перепроверки своего решения о лишении российского политика статуса узника совести.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Reuters / Scanpix

В ближайшие дни международная правозащитная организация Amnesty International (AI) вернет отбывающему реальный срок в колонии российскому политику Алексею Навальному статус узника совести. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил близкий соратник Навального Леонид Волков, выступая перед членами комитета по иностранным делам Палаты общин Канады.

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По его данным, Amnesty International в настоящее время изучает возможное влияние кампании по очернению репутации Навального на решение лишить Навального статуса узника совести. 12 мая организация планирует выступить с соответствующим заявлением, пишет Reuters, ссылаясь на слова Волкова.

Решение AI о лишении Навального статуса узника совести

Об отказе AI от решения признать Навального узником совести 23 февраля сообщил в Twitter американский журналист Аарон Мате со ссылкой на электронное письмо представителя британского отделения организации. В скриншоте письма, который журналист разместил на своей странице, отмечалось наличие множества старых видео и постов в соцсетях, где Навальный делает спорные заявления.

В свете большого общественного резонанса, связанного с этим шагом международной правозащитной организации, ее тогдашний генеральный секретарь Джули Верхаар 27 февраля пообещала начать внутреннее расследование, чтобы выяснить, "что пошло не так" и как AI "оказалась в той ситуации, в которой она оказалась".

В начале апреля новый генеральный секретарь организации Аньес Калламар сообщила о проверке решения, касающегося Навального. "О результате этого процесса будет сообщено публично, когда он будет завершен, а произойдет это уже в ближайшее время", - заявила она DW. "Наше главное послание состоит в том, что независимо от отличительных особенностей такой организации как Amnesty International, мы как организация боремся за Алексея сегодня так же, как и два месяца назад", - добавила Калламар.

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Deutsche Welle
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