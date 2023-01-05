Война в Украине: Путин приказал прекратить огонь по случаю Рождества. Киев назвал это лицемерием

Объявить перемирие именно на это время — на время рождественских (по юлианскому календарю) церковных служб — призвал глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл.

Именно на этот призыв, согласно сообщению пресс-службы российского президента, и откликнулся Путин. Кроме того, он призвал объявить прекращение огня и украинцев.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", — цитирует пресс-служба Владимира Путина.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина предложения Путина не примет.

"Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает РФ. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории, — написал Подоляк. — Второе. РФ должна оставить оккупированные территории — только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе".

Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Рф. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території…

Друге. Рф має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемир'я». Лицемірство залиште собі… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023



В комментарии для СМИ Подоляк также заявил, что распоряжение Путина — это "исключительно пропагандистский жест", призванный снизить интенсивность боев и таким образом выиграть время.

"Россия хочет показать якобы "гуманистические подходы в войне" и таки попробовать убедить европейцев с тем, чтобы они начали давить на нас, — считает Подоляк. — Задача у них одна: "немедленный стол переговоров, принятие российского ультиматума, новая линия разделения". Вот циничный смысл указания Путина о "временном прекращении огня". Банальная уловка. В этом нет ни малейшего желания прекратить войну".

Накануне представители Украины прогнозировали, что Россия может нанести новые удары ракетами и дронами-камикадзе в течение 6-7 января.

Страна подверглась массовому ракетному удару со стороны армии РФ в новогоднюю ночь, несколько человек погибли. Россия также била по Украине во время Пасхи — одного из главных православных праздников.