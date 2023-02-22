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Президент России Владимир Путин в течение почти двух часов зачитывал свое послание Федеральному Собранию РФ. Начав с уже традиционных обвинений в адрес Украины и стран Запада, а также утверждений о том, что вторжение в соседнюю страну — это способ "защититься", Путин долго говорил об изменениях в российской внутренней политике, а завершил речь заявлением о приостановке действия Договора о сокращении наступательных вооружений. Delfi собрал реакции политологов и политических обозревателей независимых СМИ на сегодняшнее выступление президента РФ.
Максим Трудолюбов, редактор раздела "Идеи" издания "Медуза"
Екатерина Шульман, политолог
Илья Барабанов, специальный корреспондент "Русской службы BBC"
Фарида Рустамова, создательница рассылок Faridaily и "Пояснительная записка"
Аббас Галлямов, политолог
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