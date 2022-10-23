По данным главного управления (ГУ) МЧС России по Иркутской области в воскресенье, 23 октября, во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Он упал в городской черте, в секторе частной застройки, в микрорайоне Ново-Ленино.
Загорелся частный деревянный двухэтажный жилой дом. Пожар распространился на площадь в 200 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Ранее об этой авиакатастрофе сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На поступающих с места событий кадрах видны зарево пожара и столб дыма.
Агентство: Оба летчика погибли
Оба летчика упавшего Су-30 погибли, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Единую диспетчерскую службу.
Из местных жителей никто не пострадал, заявил губернатор. Частный дом в 100 квадратных метров был рассчитан на проживание двух семей. Людей в доме в момент ЧП не было, указали в ГУ МЧС.
Выехавший на место происшествия корреспондент издания "Фонтанка" передает, что в Ново-Ленино образовались большие пробки.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) после падения самолета Су-30. Глава СК Александр Бастрыкин направил на место крушения Су-30 в Иркутске следователей-криминалистов центрального аппарата. Прокуратура начала проверку. В СК уточнили, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта.
В понедельник, 17 октября, похожая авиакатастрофа произошла в Ейске - там военный самолет упал на жилую многоэтажку. В результате, по официальным данным, погибли 15 человек, 43 пострадали.
Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
По одному показателю Литва выделяется на фоне других стран ЕС: прогнозы специалистов пессимистические
Во время первого карантина во всей Европе...
Некоторых жителей Литвы ждет подорожание кредитов: представитель банка рассказал, что делать
Кризис цен на энергетику может вызвать волну...
"Нужно строить межкультурные мосты": художник-сценограф из России – о войне, любви к литовскому театру и потерянных русских
Что переживают живущие в Литве россияне, чья Родина по...
Статистика: 9 из 10 жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается
Настроение жителей Литвы очень плохое. Результаты...
После начала войны в Украине в Литве выдано рекордное количество паспортов
С конца февраля, когда Россия напала на Украину, в Литве...