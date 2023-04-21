Военный самолет РФ Су-34 уронил авиабомбу на Белгород

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что после взрыва "на перекрестке одной из центральных улиц (Ватутина - Губкина. - Ред.) образовалась огромная воронка радиусом 20 метров". "Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи", - отмечалось в его посте.

Губернатор: От взрыва бомбы пострадали два человека

Позже Гладков сообщил, что в результате происшествия пострадали два человека: "Женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами - от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте". Кроме того, по словам губернатора, в Белгороде были повреждены четыре квартиры в многоэтажном доме и четыре автомобиля.

Между тем Telegram-канал "Жесть Белгород" написал, что в результате взрыва на крышу магазина "Пятерочка" ударной волной отбросило автомобиль.

За последние недели власти граничащих с Украиной регионов РФ - Белгородской, Брянской и Курской областей - неоднократно сообщали об обстрелах, в результате которых были разрушения и человеческие жертвы. При этом указывается, что атаки ведет украинская сторона. В Киеве, однако, подобные заявления не комментируют.