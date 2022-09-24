Военные комиссары меняют приказы: вместо запрета на выезд из города появляется запрет на выезд за рубеж

Вместо запретов для военнослужащих запаса на выезд из города или района, которые были в первоначальных версиях документов, там появляется запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

В частности, текст изменил военный комиссар Свердловской области (вот как выглядел приказ и как он выглядит сейчас). Также поменял приказ комиссар Самарской области.

Повсеместно ли военные комиссары вводят подобные ограничения, неизвестно. К примеру, приказ военного комиссара Татарстана был изменен иначе — там военнослужащие запаса должны согласовывать с военкоматом «порядок выезда и прибытия» (предположительно, из района или города).