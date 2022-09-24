aA
Военные комиссары некоторых регионов изменили тексты опубликованных приказов о мобилизации.
Военные комиссары меняют приказы: вместо запрета на выезд из города появляется запрет на выезд за рубеж
© AP / Scanpix

Вместо запретов для военнослужащих запаса на выезд из города или района, которые были в первоначальных версиях документов, там появляется запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

В частности, текст изменил военный комиссар Свердловской области (вот как выглядел приказ и как он выглядит сейчас). Также поменял приказ комиссар Самарской области.

Повсеместно ли военные комиссары вводят подобные ограничения, неизвестно. К примеру, приказ военного комиссара Татарстана был изменен иначе — там военнослужащие запаса должны согласовывать с военкоматом «порядок выезда и прибытия» (предположительно, из района или города).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Медуза
Статьи по теме:

Кадыров: В ЧР нет мобилизации из-за "перевыполненного плана"

Глава Чечни утверждает, что республика "перевыполнила"...

На захваченных Россией территориях начались "референдумы". Би-би-си ищет в этом хоть что-то законное (3)

На оккупированных Россией территориях Донецкой,...

"Протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен". Зеленский обратился к россиянам (2)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к...

Поможет ли Евросоюз бегущим от мобилизации россиянам

Страны ЕС по-разному отреагировали на перспективу...

TOP новостей

Председатель профсоюзов о высказываниях мэра столицы: цинизму Шимашюса нет границ

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в начале недели заявил,...

В Литве представлен первый многоквартирный дом для аренды

На рынке аренды жилья в столице спрос по-прежнему...

Dalia Grybauskaitė ir Gitanas Nausėda Gitanas Nausėda ir Dalia Grybauskaitė

Результаты опроса преподнесли сюрприз: это долгая история

Результаты социологического опроса преподнесли...

В выходные синоптики прогнозируют более приятную погоду

В выходные дни на смену циклонам в Литву придет зона...

В парке Вингис пройдет акция протеста против фестиваля фейерверков

В субботу, в 14.30 ч., активисты проведут акцию протеста у...