Во Владикавказе после взрыва полностью рухнул супермаркет

По данным агентства, один человек пострадал. "Интерфакс" со ссылкой на источник пишет об одном погибшем, пишет портал телеканала "Дождь".

РБК пишет, что взрыв произошел в торговом центре на улице Гагкаева. "Интерфакс" пишет, что в супермаркете произошел взрыв газа в трехэтажном здании супермаркета "Магнит". По предварительным данным, внутри был только охранник, он погиб.

Из-за взрыва повреждены стекла в соседних жилых домах, никто не пострадал.