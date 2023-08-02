ВМФ РФ начал учения в Балтийском море

В тренировках задействованы более 30 боевых кораблей и катеров, 30 аппаратов морской авиации и около 6 тысяч военнослужащих. Они будут отрабатывать действия по защите морских коммуникаций и побережья, перевозке войск и грузов, говорится в сообщении ведомства.