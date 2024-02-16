Власти России сообщили о смерти Алексея Навального

Реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального после отравления в 2020 году, считает эту версию маловероятной. "Понятно, что [в целом] здоровье у него было плохое — как и у любого человека, который будет помещен в такие условия. Но мне почему-то кажется, что это маловероятная причина естественной смерти. Во-первых, они [пропагандисты] сразу стали писать про оторвавшийся тромб — а об этом невозможно сказать без вскрытия. Они могли бы сказать "внезапная остановка сердца", но тромбоэмболию (закупорку артерии тромбом — прим. Delfi) может показать только вскрытие. Никаких иных методов нет", — рассказал он "Медузе"