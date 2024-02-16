Власти России сообщили о смерти Алексея Навального

Во ФСИН заявили, что 16 февраля Навальному стало плохо после прогулки, после чего он практически сразу потерял сознание.В заявлении отмечается, что медицинские работники колонии незамедлительно прибыли, "был вызван экипаж скорой медицинской помощи".
"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", — говорится в сообщении УФСИН.
Как сообщает источник RT, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.
Реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального после отравления в 2020 году, считает эту версию маловероятной. "Понятно, что [в целом] здоровье у него было плохое — как и у любого человека, который будет помещен в такие условия. Но мне почему-то кажется, что это маловероятная причина естественной смерти. Во-первых, они [пропагандисты] сразу стали писать про оторвавшийся тромб — а об этом невозможно сказать без вскрытия. Они могли бы сказать "внезапная остановка сердца", но тромбоэмболию (закупорку артерии тромбом — прим. Delfi) может показать только вскрытие. Никаких иных методов нет", — рассказал он "Медузе"
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в курсе произошедшего. "На этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется", - заявил Песков. По его словам, президент России Владимир Путин проинформирован о смерти оппозиционера.
У соратников Алексея Навального нет подтверждений сообщениям о том, что политик умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
"Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим", — написал в Telegram-канале соратник политика Леонид Волков.
Мать Навального написала в Facebook, что видела сына в колонии 12 февраля во время свидания. "Был жив, здоров, жизнерадостен", — сказала Людмила Навальная. Она добавила, что "не хочет слышать никаких соболезнований".
"По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально", — сообщил "Новой газете" адвокат политика Леонид Соловьев.
Смерть Алексея Навального - больше чем утрата одного человека, сказал первый фактический глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис. Он акцентировал, что это жуткая и значимая новость - в России нет варианта, что может быть после Путина.
"Это жуткая и значимая новость. (...) Она последняя в списке, но не последняя в будущем списке", – сказал Ландсбергис с балкона Дома подписантов (сигнатариев) акта о независимости, призвав собравшихся почтить Навального минутой молчания.
"Это больше, чем смерть одного человека. Это значит, что тирания не держит запасной вариант того, что могло быть после Путина. (...) Остается только кровь, только смерть. Или жизнь или смерть. Или свобода или рабство", – сказал он.
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что критика российской власти убило стремление Кремля любой ценой заставить оппозицию замолчать. Глава страны акцентирует, что режим должен ответить за это.
"Алексей Навальный не умер в тюрьме, его убила жестокость Кремля и стремление любой ценой заставить оппозицию замолчать. Российский режим должен смириться с последствиями. Он должен быть привлечен к ответственности", – написал президент в социальной сети X.
В связи со смертью Навального соболезнования выразила спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.
"Мое сердце омрачено известием о смерти Алексея Навального в российской тюрьме. Его смерть уменьшает надежду на перемены в России. Выражаю соболезнования его близким и всем россиянам, которые жаждут демократии", – писала Чмилите-Нильсен в соцсети X.
После появления информации о смерти Алексея Навального премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что у режима нет препятствий, которые помешали бы "убрать" оппонента – он может это сделать как в России, так и за ее пределами.
"Путинский режим руководствуется сталинской идеологией. Он никогда не остановится, если надо убрать оппонента, неважно, где он находится - за границей или в стране", – писала она в социальной сети X, выразив соболезнования семье и друзьям Навального.
"Сообщают, что Алексей Навальный стал новой жертвой кровавого режима. Становится все очевиднее, что в России, которую поставили на рельсы войны, в ближайшее время демократические перемены невозможны", - сказала спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.
"В конце концов Путин убил его. И это сигнал не оказывать сопротивления не только россиянам, украинцам, но и всему демократическому миру. Нам. Слава герою и мученику. Мы должны быть как никогда сильными", – написала член Европарламента Раса Юкнявичене.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич первым из мировых лидеров выразил соболезнования родственникам и друзьям Навального. "Что бы вы ни думали о Навальном как о политике, его жестоко убил Кремль. Это факт. Это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима", — написал глава государства в соцсетях.
"Искренние соболезнования семье Алексея Навального и всем, кто дорожит свободой. Путинский режим посадил и теперь допытал до смерти одного из последних символов демократии в России. Я призываю Россию прекратить репрессии против политической оппозиции и освободить всех политических заключенных", — заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
Министр иностранных дел Латвии, экс-премер Кришьянис Кариньш подчеркнул, что смерть Навального "полностью на совести преступного путинского режима". Он добавил, что "глубоко потрясен" новостями, и также выразил соболезнования родным и близким политика.
Сообщения о гибели политика также прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрг. Он призвал установить все факты вокруг смерти Навального. "Россия должна ответить на серьезные вопросы", — отметил Столтенберг.
14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).
Алексею Навальному было 47 лет.