Это не первый раз, когда российские чиновники публично пытаются оценить сроки достижения коллективного иммунитета, и на их основе строят оптимистические прогнозы.

Например, мэр Москвы Сергей Собянин в июле прошлого года сказал, что никакой второй волны в Москве не будет и у москвичей "считай, выработался коллективный иммунитет, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений".

Мэр утверждал, что в столице около 60% имеют иммунитет к коронавирусу. В конце лета Собянин заявил, что в столице полностью победят коронавирус через полгода.

Но в реальности ситуация оказалась хуже: в ноябре столичные власти снова ужесточили ограничения, а вторая волна накрыла Москву и в особенности регионы, многие из которых были к ней не готовы. В феврале уже наблюдался спад заболеваемости, который продолжается и сейчас, но о победе над болезнью говорить явно рано.

Третья волна коронавируса, которая уже частично началась в Европе, до России пока не дошла. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила отсутствие таковой в России в том числе локдаунами, в которых сидят жители многих европейских стран. "Одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят — и они получают", — говорила она.

Россия, очевидно, выбрала для себя некий гибридный путь, где есть нестрогие ограничения, при которых люди контактируют с вирусом, а также массовая вакцинация. Власти, судя по различным заявлениям, надеются, что этот путь приведет к выработке коллективного иммунитета, который и поможет справиться с пандемией.

Русская служба Би-би-си разбиралась, что такое коллективный иммунитет, насколько Россия от него далека и поможет ли он избежать третьей волны.

Что такое коллективный иммунитет?



Коллективный иммунитет является косвенной защитой от инфекционного заболевания, которая возникает в результате вакцинации либо в результате перенесенной ранее инфекции, говорится на сайте ВОЗ.

Организация подчеркивает, что коллективный иммунитет против Covid-19 должен обеспечиваться путем защиты людей посредством вакцинации, а не путем воздействия на них коронавируса.

Попытки достичь коллективного иммунитета, подвергая людей воздействию вируса, неэтичны, считают в ВОЗ. У ученых есть сомнения в их эффективности и с научной точки зрения.

Еще один спорный вопрос — это доля населения, которая должна иметь индивидуальный иммунитет для достижения коллективного. ВОЗ отмечает, что эта доля различается в зависимости от множества показателей — самой болезни, используемой вакцины, приоритетных для вакцинации групп населения, структуры общества и других факторов.

В августе прошлого года в журнале Science появилось исследование, в котором утверждалось, что пороговое значение коллективного иммунитета от Covid-19 составляет лишь около 40%. Авторы работы аргументировали это неоднородностью популяции — переносит инфекцию в основном более активное и молодое население, а их иммунитет обычно крепче, чем у стариков и младенцев.

В марте прошлого года ученые Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что для выработки коллективного иммунитета к новому коронавирусу необходимо более 70% переболевших.

Необходимая для коллективного иммунитета доля имунных людей немного менялась в заявлениях российских чиновников. В начале марта этого года вице-премьер Татьяна Голикова, например, надеялась на достижение 60% имунных людей к августу — правда, она не уточнила, только вакцинированных или переболевших тоже.

"Мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года", — заявила Голикова. Она подчеркнула, что эта дата даже может быть сдвинута на более раннюю в зависимости от темпа вакцинации.

Легко ли оценить уровень коллективного иммунитета?



В мире проведено около 500 исследований, которые приходят к выводу о том, что менее 10% населения мира имеют антитела к коронавирусу, заявила в "Твиттере" в начале марта этого года главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

"Конечно, в некоторых местах, особенно в городских районах с большой плотностью населения, есть территории, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела. Однако это не означает, что весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета", — заявила Сваминатан.

Если люди, не имеющие антител, приедут в места, где ниже уровень коллективного иммунитета, чем в их городе, то они могут заразиться, пояснила эксперт. Ранее она говорила, что человечество вряд ли достигнет коллективного иммунитета в этом году.

За последний год есть несколько примеров, когда власти того или иного региона рассчитывали на появление коллективного иммунитета и допустили ошибку. Самый яркий из них — это кейс бразильского города Манаус.

В сентябре прошлого года группа из Института тропической медицины Университета Сан-Паулу рассчитала для Манауса долю переболевших по состоянию на август, которая составила 66,1%. К декабрю 2020 года в исследовании сделали еще более оптимистичный вывод: с поправкой на случаи Covid-19 без определяемого уровня антител и на снижение титра антител со временем, долю переболевших ученые оценили в 66% в июне и в 76% в октябре. Доработанное исследование опубликовали в журнале Science.

Такие выводы ученые сделали, протестировав на антитела кровь доноров, сданную с февраля по август в Манаусе и Сан-Паулу. Эта работа подвергалась критике, так как донорам предлагали анализ на антитела в качестве бонуса при сдаче крови. Кроме того станция переливания крови сотрудничала с сервисом такси Uber, который давал скидку донорам. То есть эта выборка, скорее всего, была не репрезентативна в отношении всего населения.

Тем не менее на основе этого исследования власти приняли решение о значительном смягчении ограничений. В местном департаменте здравоохранения заявили, что второй волны не ожидают.

Но уже в декабре число инфицированных резко начало расти, как и число госпитализаций, в январе система здравоохранения Манауса, а позже и всей Бразилии уже переживала коллапс. Тогда же появился новый "бразильский" вариант вируса B.1.1.248, у которого целых 12 мутаций в спайк-белке и который, по данным ученых, более заразен и способен ускользать от иммунного ответа.

Такой скачок заболеваемости мог возникнуть в том числе из-за "эволюционного давления" на обычный штамм Covid-19. Чтобы адаптироваться и ускользнуть от естественного иммунитета, вирус сильно изменился, предположила ведущий вирусолог Имперского колледжа Лондона Уэнди Баркли в беседе с изданием Daily Mail.

В комментарии в журнале Lancet, который вышел в феврале этого года, ученые предполагают, что вспышка заболеваемости в Манаусе может быть связана не только с изменением самого вируса, но и с ошибкой в измерении числа иммунных людей, а также падением уровня защиты переболевших.

Вирус мог, по мнению ученых, сначала активно распространяться среди одной группы людей, а во вторую волну охватить другую группу, ранее не контактировавшую с вирусом, и она может быть даже более обширной.

"Для того, чтобы понять, что "переболели все", надо взять анализы у всех, чего не было сделано. Здесь неверно интерпретирован сам базис исследования самими учеными", — объясняет Тимур Пестерев ситуацию с Манаусом.

Индия — еще один пример неоднозначности идеи о коллективном иммунитете переболевших. Страна серьезно пострадала в первую волну заболеваемости из-за высокой плотности населения и плохого состояния медицины, в январе и феврале кривая заболеваемости в стране сгладилась, и считалось, что Индия близка к порогу коллективного иммунитета.

Однако в марте случился резкий всплеск заболеваемости, с середины месяца там регистрировали более 40 тысяч случаев Covid-19, а в начале апреля — уже 80 тысяч заражений ежедневно, в то время как в феврале минимальное число составляло 8 тысяч. Массовая вакцинация в стране началась в середине января.

Ученые считают, что такой поворот событий возможен из-за отмены большинства ограничений: люди стали посещать рестораны и устраивать праздники. В том числе всплеск заболеваемости может быть связан с празднованием Холи — индийского фестиваля красок, который проводится 28-29 марта, а также с новыми вариантами вируса.

"Индия так и не достигла коллективного иммунитета на уровне популяции, — признала в беседе с изданием Financial Times Сумья Сваминатан. — Первая волна была сосредоточена в больших городах, которые, вероятно, получили некоторый уровень коллективного иммунитета, но теперь вирус более широко распространен".

Сложность при расчете коллективного иммунитета для популяции связана в том числе с тем, что иммунитет, приобретенный через болезнь, и иммунитет после вакцинации — разные, длительность их защиты для каждого разная, и пока точно неясно, от чего она зависит.

"Сейчас мы видим, что иммунитет после болезни в среднем держится около девяти месяцев (по некоторым исследованиям — около шести — Би-би-си), а затем уровень защитных антител начинает сильно снижаться", — говорит врач-инфекционист Николай Лунченков. Эпидемиологи пока только формируют понимание того, как долго способен сохраняться иммунитет у популяции, добавляет он.

"Иммунитет после болезни коронавирусом имеет много нюансов и зависит от личного иммунитета человека. То, что человек переболел, еще не говорит однозначно о его защите. Переболев ковидом в любой форме, он спокойно может заразиться снова, когда у него снизится количество антител — а в случае ковида их число снижается довольно быстро. Вероятность заболеть во второй раз тяжелой формой мала, но она есть", — говорит Пестерев.

Также есть и люди, которые не совсем адекватно реагируют на вакцины, говорит эксперт. В Роспотребнадзоре оценили долю людей без антител после вакцины в 10%, в публикации журнала Lancet по "Спутнику" таких людей было 2%.

Коллективный иммунитет точно сработает?



В ученом сообществе до сих пор нет единого мнения о том, поможет ли коллективный иммунитет справиться с коронавирусом, учитывая мутации вируса и то, что никто не понимает, как долго держится защита как у переболевших, так и у привитых. Пока не исключается то, что прививаться от коронавируса нужно будет каждый год, как от гриппа.

В октябре 2020 года около двух тысяч ученых подписали Меморандум Джона Сноу (сейчас сайт с ним уже недоступен), призывающий отказаться от идеи развития коллективного иммунитета против коронавируса. По словам авторов меморандума, у такого подхода "нет никаких научных доказательств", поэтому его использование может быть опасно для населения.

В противовес меморандуму появилась также Грейт-Баррингтонская декларация, документ, разработанный и подписанный 4 октября прошлого года в либертарианском исследовательском центре AIER (Американский институт экономических исследований). Ее авторы выступают против введения локдаунов и предлагают жить прежней жизнью, но при этом "лучше защищать тех, кто подвергается наибольшему риску" заболеть и умереть.

Подпись под документом поставили уже более 700 тысяч "обеспокоенных граждан" и более 50 тысяч человек, представившихся медиками. Это письмо поддержал Белый дом при администрации Дональда Трампа.

Позже американское общество инфекционных болезней, в котором состоит более 12 тысяч ученых и врачей, назвало план Баррингтона "неуместным, безответственным и основанным на недостатке информации".

"Никогда в истории здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни, не говоря уже о пандемии. Это проблематично с научной и этической точек зрения", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Нужно разделять понятия коллективного иммунитета, полученного после болезни, и вакцинного коллективного иммунитета, говорит врач-инфекционист Николай Лунченков в беседе с Би-би-си. "Если мы говорим об иммунитете, полученном "натуральным путем", то давно стало понятно, что эта тактика не работает", — подчеркивает он.

Идея приобретения иммунитета через болезнь крайне неэтична, так как смертность от ковида достаточно высокая, а в определенных группах — крайне высокая, то есть много людей погибнет, отмечает врач.

"Вакцинация от коронавируса крайне необходима, и мы видим потрясающие успехи в некоторых странах. Например, в Израиле провакцинировано уже около 60%, там уже зафиксировано падение заболеваемости на 59% по сравнению с последним пиком, а смертность снизилась на 20%. Заболеваемость в Великобритании тоже во много раз снижается", — говорит Лунченков.

То есть мы уже на примере стран, в которых активно идет вакцинация, видим, что заболеваемость и смертность значительно падают, а значит, такой способ достижения коллективного иммунитета действительно эффективен, поясняет эксперт.

Такая тенденция видна и в Москве, где пока наиболее активно среди российских регионов идет вакцинация. "Учитывая статистику в Москве, где на миллион вакцинированных заболела всего тысяча человек, можно говорить о том, что вакцина дает коллективный иммунитет, причем те, кто заболел, перенесли заболевание в легкой форме и смертельных случаев не было", — говорит в беседе с Би-би-си врач Тимур Пестерев.

Когда будет коллективный иммунитет в России?



В России нет официальных данных по вакцинации, но, согласно неофициальным, сейчас в стране хотя бы одним компонентом вакцины привито 5% населения. В среднем в день прививают 110-120 тысяч человек.

Для сравнения: в США в день прививаются 2,5-3 млн человек, к настоящему моменту там вакцинированы хотя бы одним компонентом уже 32% населения. В Великобритании делают более полумиллиона прививок в день, там привили 57% взрослого населения.

В России, по подсчетам сайта Gogov.ru, при нынешнем темпе вакцинации хотя бы 50% населения можно привить за более чем 500 дней, то есть примерно за полтора года — при условии, что люди пожелают сделать прививку.

Переболели в стране, по офицальной статистике, 4,5 млн человек. Если прибавить это число к привитым хотя бы одним компонентом (и не учитывать, что мы пока не знаем точно, как долго сохраняется иммунитет от вируса), получится, что пока в стране имеют иммунитет менее 10% населения.

Достичь прогнозируемого Путиным уровня вакцинации к концу лета будет сложно хотя бы потому, что вряд ли наберется такое количество желающих сделать прививку, говорит Пестерев.

Еще одна причина, по словам эксперта, в том, что может просто не хватить вакцин. Причины именно социально-экономические, подчеркивает он.

Также стоит иметь в виду, что иммунитет полностью формируется только после двух прививок, а их к этому сроку сделает совсем небольшое число людей — сейчас в России около 3% полностью привитых.

Издание Meduza сообщало, что власти решили запустить рекламную кампанию в поддержку вакцинации, чтобы ускорить рост числа привитых. По данным издания, проблему с нехваткой вакцины частично решили благодаря росту производства.

Пестерев считает преждевременными прогнозы, но отмечает, что России необходимо подготовиться к осеннему всплеску заболеваемости, который точно будет, но — уже не таким большим. После него коронавирус уже окончательно перейдет в сезонную инфекцию, говорит эксперт.

"Достигнуть [в России] даже такого уровня вакцинации, как сейчас в Великобритании (около 60%), к концу лета будет крайне проблематично", — считает инфекционист Николай Лунченков. Такого можно будет достигнуть разве что в случае, если вакцинацию сделают обязательной, говорит он.

"Если будет вакцинировано 90% населения, то можно будет более или менее приблизить реальность к той, что была до пандемии", — отмечает врач.

Вирусы устроены так, что чем больше у человека вероятность заразиться и передать вирус, тем больше этот вирус подвержен мутациям, потому что ему нужно придумать способы продолжать свое существование и передаваться дальше.

А это значит, что при медленном наращивании иммунных людей у вируса будет больше пространства для мутаций, что позволит появиться новым штаммам, против которых существующие вакцины будут менее эффективны.

"Если мы вакцинируем большое количество людей, шансы появления новых штаммов, которые помогут вирусу избегать иммунного ответа, резко падают, — поясняет Лунченков. — А если вакцинировано малое количество людей, они (шансы) только возрастают".