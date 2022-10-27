Власти РФ признали, что вывозят в Россию украинских детей

В среду уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на пресс-конференции рассказала, что взяла одного из вывезенных из Мариуполя детей к себе. По её словам, российские семьи в 16 регионах страны усыновили уже 350 детей из Донбасса.
Как отмечают в американском Институте изучения войны, усыновления такого рода незаконны и могут считаться нарушением Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
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