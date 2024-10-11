Власти РФ объявили Татьяну Лазареву в международный розыск

Татьяна Лазарева известна своей открытой критикой российских властей и их законов. В декабре 2011 года Лазарева выступила перед участниками митинга на Болотной площади. В 2013 году она записала видеообращение в поддержку квир-сообщества и раскритиковала закон о запрете „пропаганды ЛГБТ“. В 2014 году Лазарева выступила против аннексии украинского полуострова Крым Россией.

После вооруженного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Татьяна Лазарева высказывалась против войны и критиковала действия российских властей. В интервью изданию „Медуза“, вышедшем в марте 2022 года, она сообщила, что не собирается возвращаться в Россию. В июле 2022 года Минюст России объявил телеведущую „иностранным агентом“. В июне 2024 года Росфинмониторинг включил Татьяну Лазареву в перечень „террористов и экстремистов“.