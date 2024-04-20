Владимира Кара-Мурзу отправят из Омска по этапу в Москву

Публициста и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, которому суд в РФ дал 25 лет по статьям о "госизмене", сотрудничестве с "нежелательной" организацией и "фейках" об армии, против его воли отправят по этапу из Омска в Москву для участия в заседании Верховного суда РФ в кассации на приговор. Об этом сообщил в Telegram правозащитный проект "Первый отдел" в пятницу, 19 апреля, со слов супруги заключенного Евгении Кара-Мурзы.

"Володя не хотел отправляться в Москву для участия в заседании ВС. Он подавал заявку об этом. Но по каким-то причинам власти решили, что все равно будут его этапировать", - цитируют ее авторы поста.

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