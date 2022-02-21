aA
Российский президент Владимир Путин проведет в понедельник, 21 февраля, заседание Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
V. Putin
V. Putin
© Reuters / Scanpix

"Это большой Совет безопасности", - сказал Песков.

На вопрос журналистов, является ли заседание Совбеза экстренным или регулярным, пресс-секретарь президента ответил, что это “не регулярное” заседание. На вопрос о повестке заседания Дмитрий Песков не ответил.
По словам Пескова, у Владимира Путина на понедельник также запланировано “несколько телефонных разговоров международных".

Законодатели готовятся

Статьи по теме:
Глава КНБО: следует менять европейскую архитектуру сдерживания в связи военными РФ в Беларуси  (3)
Премьер-министр Литвы: из-за напряженности в регионе требуется больше средств на оборону  (10)

На прошлой неделе стало известно, что на 22 февраля назначено внеочередное заседание Совета Федерации. Согласно официальной информации, сенаторы будут обсуждать закон о повышении пенсий ветеранам военной службы перед Днем защитника Отечества.

Однако многие политологи высказали предположение, что созыв верхней палаты парламента связан с обострением кризиса на границе России и Украины.

Также на 22 февраля назначено заседание Госдумы, которая ранее обратилась к президенту с просьбой признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В последние несколько дней ситуация на российско-украинской границе, как утверждают представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, резко обострилась. Пророссийские сепаратисты заявляют, что украинские военные якобы пытаются атаковать их позиции.

В ночь на понедельник, по заявлению представителей ЛНР, из-за обстрелов украинской армии погибли двое мирных жителей и разрушен жилой дом. Сообщается также о взрыве в районе донецкого аэропорта и о подрыве склада с артиллерийскими боеприпасами - якобы "в результате прорыва диверсионной группы противника".

Киев отрицает заявления об обстрелах и активных боевых действиях, обвиняя пророссийских сепаратистов и поддерживающую их Москву в провокациях с целью создать предлог для эскалации.

В конце прошлой неделе началась эвакуация жителей территорий, подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Власти ДНР ранее заявили о планах эвакуировать в Россию около 700 тысяч человек. По данным на утро понедельника, российскую границу со стороны ДНР и ЛНР пересекли около 61 тысячи человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Delfi Plius Dailius Dargis

Istorija, kuri privers suabejoti teisybe pasaulyje: jauna kaunietė buvo žiauriai išniekinta ir nužudyta, o akivaizdūs kaltininkai – laisvėje

Delfi Plius Peter Martin, Cindy Wang

Padėtį dėl Ukrainos stebi galinga žaidėja: baiminamasi neprognozuojamų veiksmų

Delfi Plius „Delfi TV“ laida „Iš esmės“

Nepriklausomybės Akto signataras: Grybauskaitė įvykdė savo įsipareigojimus Landsbergiui

Delfi Plius Aurimas Kuckailis, tinklalaidė „Tikras. Vyras“

Iš kompleksų kratinio sėkmingu kultūristu virtęs Andrius: ne vyrai renkasi porą, o moterys

Delfi Plius Andrea Dudik, Jasmina Kuzmanovic, Misha Savic, Alberto Nardelli, Jorge Valero

Pasauliui stebint Ukrainą, kitas Europos kampas glaudžiasi prie Rusijos

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Prostitutės II Pasaulinio karo metu: žiaurumu garsėjantiems nacių bordeliams moteris grobė tiesiai iš gatvės

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Alternatyva pavargusiems nuo turkijų ir egiptų: lietuvaičių pamiltas Marokas sugrįžta, ir kol kas – su mažesnėmis kainomis

Verslas Plius Yantoultra Ngui

Liūdna Azijos milijardieriaus lemtis: kaip žlugo kruizinių laivų imperija

Delfi Plius Rusnė Valatkaitė

Ši medžiaga kovoja su antsvoriu ir padeda atitolinti Alzheimerio ligą: 5 maisto produktai, kuriuose jos daugiausia

Delfi Plius Fiona MacDonald

Itin turtingoje šalyje gyventi tampa nebeįmanoma

Delfi Plius Rūta Lapė

Kasdienybės herojai. Kodėl Aleknos čempionas sūnus nesvajojo apie diską, ir Militos Daikerytės gyvenimo pamokos

Delfi Plius Vytenis Miškinis

Po visą Lietuvą sukrėtusio mįslingo merginos dingimo – žudiką demaskavusi ypatinga teisėsaugos operacija

Delfi Plius Rita Repšienė

Tai kokia ta femme fatale? Geriausi kino filmai ir serialai, kur išvydome charizmatiškas ir stiprias moteris

Delfi Plius Sniego pilys

Juodas darbas Rusijos pornoindustrijoje: apie tokią karjerą svajoja ir nepilnametės, tačiau uždarbis – apgailėtinas

M360 Premium Dovilė Jablonskaitė

Atliko eksperimentus, kurių rezultatai e. komercijos banginiams gali nepatikti: įsiklausyti verta ir smulkesnėms žuvims

Delfi Plius Žurnalas „Tavo vaikas“

Lietuvoje kasmet gimsta kūdikių, kurių lytis – neaiški: gydytojas Verkauskas paaiškina, kas tokiu atveju vyksta su vaiku

Статьи по теме:

Глава Еврокомиссии грозит "отрезать Россию" от мировых рынков (6)

Санкции, планируемые ЕС и США , призваны отрезать...

TOP новостей

Депутат обратил внимание на выплату пенсий наличными: таких получателей очень много (30)

В Литве немалая часть пенсионеров и получателей...

Глава МИД Литвы: на Украину уже напали, пришло время обсуждать санкции в отношении РФ (85)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Сравнение цен на горючее: на каких АЗС бензин дешевле? (5)

В январе в рейтинге заправок с самым дешевым горючим -...

Литва считает, сколько украинцев сможет принять в случае войны (24)

В Литве сейчас моделируют три сценария в связи с...

Скирмантас Малинаускас съездил за покупками в Польшу: вопрос, критически ли оценивают свои действия те, кто туда едет? (7)

"У нас - банановая республика, как я говорю, пусть все и...