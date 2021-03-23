Накануне сам глава государства сообщил, что во вторник планирует привиться от коронавируса. На совещании по вопросу наращивания вакцин от коронавируса и ходу вакцинации населения РФ он подчеркнул, что прививка - это личное и добровольное решение каждого человека.
Песков не стал уточнять, какой именно из трех российских вакцин собирается привиться глава государства. "Одной из трех отечественных. Все надежные и хорошие", - цитирует агентство президентского пресс-секретаря.
На данный момент в России производятся две вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Третья вакцина - "КовиВак" готовится к вводу в гражданский оборот.
Ранее Песков сообщил, что президент сделает прививку от коронавируса без камер. По его словам, Путин не собирается превращать свою вакцинацию от коронавируса в публичное мероприятие и что он и без этого уделяет большое внимание пропаганде прививок от COVID-19.
О планах сделать прививку от коронавируса Путин сообщил еще минувшей осенью. В конце декабря Путин пояснил, что пока не может привиться единственной существовавшей на тот момент вакциной "Спутник V", так как она в то время не была сертифицирована для представителей его возрастной группы, но пообещал, что сделает прививку, как только это станет возможным.
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