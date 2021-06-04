Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июня, подписал закон о временном запрете на избрание в любые выборные органы власти для руководителей, членов и работников организаций, признанных экстремистскими или террористическими.

Согласно закону, который в медийном сообществе уже назвали "законом против ФБК", для руководства таких организаций срок запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности, а для участников и работников - три года. При этом причастность к организации всех лиц, кроме руководителей, будет устанавливаться судом.

Так, причастными могут считаться все, кто выразит такой организации поддержку, в том числе финансовую или консультативную, или выступит с публичным "одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в интернете". При этом лишить пассивного избирательного права могут за причастность к организации в срок, начинающийся за три года до вступления в силу решения суда о ее ликвидации или запрете деятельности в РФ.

Закон против ФБК и сторонников Навального

Документ был внесен в Думу в начале мая группой депутатов и изначально предполагал временное лишение указанных лиц права быть избранными только в Госдуму. Ко второму чтению в документ внесли поправки, расширяющие это ограничение на все выборные должности в РФ. Госдума приняла закон в третьем чтении 26 мая, Совет Федерации одобрил его 2 июня.

С вступлением закона в силу тысячи сторонников, а также спонсоров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов оппозиционного политика Алексей Навального могут лишиться пассивного избирательного права.

Прокуратура Москвы 16 апреля подала иск о признании экстремистскими ФБК, штабов Навального, а также "Фонда защиты прав граждан", заявив, что под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. Мосгорсуд засекретил материалы дела. В конце апреля Росфинмониторинг включил штабы Навального в перечень экстремистов и террористов.