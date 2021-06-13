В ходе разговора корреспондент NBC Кейр Симмонс спросил у Путина, ”убийца” ли он. Так он напомнил о мартовском интервью Байдена, который утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC, считает ли он российского президента убийцей, цитирует "Медуза".
Путин в ответ на вопрос об ”убийце” рассмеялся и сказал: ”Послушайте, за время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, атакам разного калибра и жестокости, ничего из этого меня не удивляет”.
Журналист NBC News перечислил имена известных людей, убитых в России за последние годы: Сергея Магнитского, Анны Политковской, Бориса Немцова, Михаила Лесина. ”Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, словесное несварение”, — ответил ему Путин. ”Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые из них в тюрьме, и мы готовы продолжать работу в этом направлении”, — заявил президент РФ.
Путин особо отметил бывшего министра по делам печати и телерадиовещания Михаила Лесина, умершего в США при странных обстоятельствах, назвав его достойным человеком, который ему нравился.
Фрагмент интервью был показан вечером в пятницу, 11 июня. Остальную часть разговора Путина с журналистом NBC News планируется показать в понедельник, 14 июня.
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