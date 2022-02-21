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Президент Путин закрыл экстренное заседание Совета безопасности, все участники которого в разной форме единодушно высказались за признание Москвой независимости так называемых ДНР и ЛНР."Я вашу позицию услышал, решение будет принято сегодня", — пообещал российски президент.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

После этого прямая трансляция заседания была прекращена.

Ранее с просьбой признать суверенитет республик к Путину обратились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В последние дни резко обострилась ситуация на украинской границе и в Донбассе. После заявлений глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР об эвакуации населения в Россию на территорию Ростовской области привозят жителей Донбасса. Президент США Джозеф Байден уверен, что Кремль уже принял решение о нападении и планирует, в том числе, захватить Киев. В Украине заявляют, что готовы к любым сценариям. В ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе проведет экстренное заседание, сообщает DW.

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