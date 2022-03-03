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Цели войны, которую развязала Москва, — "демилитаризация Украины и обеспечение ее нейтрального статуса" — "будут в любом случае выполнены", заявил в телефонном разговоре с Эмманюэлем Макроном президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
V. Putinas
V. Putinas
© Sputnik / Scanpix

Путин заявил, что Россия намерена до конца выполнить задачи "военной операции", а если Украина будет затягивать переговоры, у Москвы появятся дополнительные требования.

В пресс-службе также отметили, что Путин "подробно прокомментировал" обращение Макрона к французам по поводу войны в Украине, "не согласившись со многими озвученными тезисами". В частности, с заявлением французского президента, назвавшего ложью то, что Россия в Украине ведет борьбу с нацизмом.

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Путин подчеркнул, что Россия не ведет ракетные обстрелы украинских городов — по его слвоам, это "антироссийская дезинформационная кампания".

Также российский президент посоветовал Макрону активно заняться вывозом иностранцев из Украины.

До этого Макрон и Путин разговаривали 28 февраля. Путин тогда повторил, что Россия требует "демилитаризации" и "денацификации" Украины, обеспечения нейтрального статуса Украины и признания того, что Крым принадлежит России.

На днях Макрон заявил, что "остается в контакте" с Путиным, чтобы пытаться убедить того прекратить войну в Украине.

Полномасштабная война началась 24 февраля, когда российские войска по приказу президента России Владимира Путина начали боевые действия на территории Украины. Москва наносит, в частности, ракетные удары по городам, от чего рушатся жилые дома, страдает инфраструктура, уже погибли сотни мирных жителей, среди них — дети, миллионы людей вынуждены спасаться от обстрелов в метро. Российская сторона настаивает, что не подвергает обстрелам мирное насиление, а наносит удары лишь по военным объектам.

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