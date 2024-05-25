"Вёрстка": В России резко выросло число инвалидов без ног

Более 466 тысяч россиян с инвалидностью встали на учет для получения кресел-колясок, кресел-стульев с санитарным оснащением и протезов нижних конечностей. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщило издание "Верстка", проанализировав данные Фонда социального и пенсионного страхования РФ на конец 2023 года.

По данным издания, это рекордный показатель за все время ведения статистики с 2012 года. За последний год число людей, которым требовалось обеспечение средствами реабилитации, выросло более чем на 137 тысяч человек, или почти на 42 процента. В предыдущие годы рост оставался в пределах 7%, а общее число людей с инвалидностью, нуждающихся в средствах реабилитации, не превышало 331 тысячу человек.