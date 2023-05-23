Издание проанализировало сообщения в чатах родственников наёмников ЧВК и определило, в какие временные промежутки чаще всего группа несла потери. Журналисты также сопоставили эту информацию со сводками американского Института изучения войны, восстановили ход боёв за город и выяснили, какие именно боевые операции стали самыми кровопролитными для наёмников.

По данным "Вёрстки", рост смертности в рядах ЧВК наблюдался в декабре прошлого года. В этом месяце сообщения о том, что их родственник умер в составе ЧВК, близкие погибших оставляли в два с половиной раза чаще по сравнению с ноябрем.

Большое число потерь пришлось на 8 декабря (13,1%). В этот день пророссийские блогеры сообщали, что ЧВК "Вагнер" защищала захваченный населенный пункт Яковлевка. Остальные случаи гибели членов группировки были равномерно распределены в течение месяца.

В январе, судя по сообщениям родственников, общее число смертей в ЧВК более чем в три раза превышало декабрьские показатели, утверждает "Вёрстка".

Наиболее кровопролитными стали вторая и третья недели. На этот период пришлось около 54% всех смертей, следует из сообщений родственников членов ЧВК. В этот период ЧВК "Вагнер" вела бои за Соледар. Параллельно с этим продолжались бои за Бахмут.

С конца третьей недели января, судя по наблюдениям ISW, Минобороны постаралось дистанцироваться от ЧВК "Вагнер" и начало выделять группировку в своих отчетах как добровольцев штурмовых отрядов, хотя раньше ведомство не делало этого.

Бахмут – районный центр в Донецкой области. По оценкам западных стран, обе стороны понесли в боях за него тяжёлые потери. Город сильно разрушен.

21 мая Минобороны России объявило о взятии Бахмута (в сводках город называют Артёмовском) под свой контроль. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК "Вагнер" и военных российской армии со взятием города. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в городе по-прежнему остаются украинские войска.

Как неоднократно отмечали и украинские, и западные аналитики, и сам основатель ЧВК Евгений Пригожин, взятие города не имеет стратегического значения – к западу от него расположены новые рубежи обороны украинской армии, в том числе на подступах к Константиновке, Славянску и Краматорску.