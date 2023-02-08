Авторы отчёта называют заработок фирм Пригожина в 2022 году рекордным. Суммарно за десять лет – с 2011 по 2021 год – компании, связанные с "поваром Путина", выиграли тендеров на поставку питания в основном в школы и медучреждения на 184,6 миллиардов рублей.

Все деньги Пригожин получил в Москве и Московской области, утверждают расследователи. Источники "Вёрстки" в московской мэрии рассказали, что Пригожина связывают хорошие отношения с мэром Сергеем Собяниным и его наиболее влиятельными заместителями, например, с Анастасией Раковой. Она отвечает за вопросы социального развития.

Составители отчёта отмечают, что Пригожин зарабатывает и на строительстве и обслуживании военных городков. Занимается этим аффилированное с бизнесменом петербургское предприятие "Мегалайн". В 2015 году оно получило контракты на коммунальное обслуживание военных городков в Московской, Брянской и Тверской областях. Кроме того, компания начала строительство военного городка в приграничном с Украиной городе Валуйки Белгородской области.

Одним из заказчиков работ в Валуйках было подразделение Минобороны. Согласно документам, "Мегалайн" выполнило все работы, но ему не заплатили более 300 миллионов рублей. Фирма Пригожина подала в суд. Стороны в итоге пришли к мировому соглашению, и подразделение Минобороны обязалось передать "Мегалайну" большое количество недвижимых объектов в подмосковном Щёлково общей площадью 64 тысячи квадратных метров.

Как следует из кадастровых выписок, все эти объекты перешли в собственность "Мегалайна" за два месяца до войны – в конце 2021 года. При этом в документах стоимость некоторых объектов серьёзно занижена, пишет "Вёрстка".

Кроме того, расследователи обращают внимание, что Пригожин продолжает скупать землю и строить недвижимость в Санкт-Петербурге, а его сын Павел владеет бизнес-центром на Синопской набережной. Кадастровая стоимость земли и самого здания составляет более 1,2 миллиарда рублей.

По данным источников, Пригожин хочет вернуться на рынок питания Петербурга. Один из собеседников "Вёрстки" предположил, что "повар Путина" рассчитывал после губернаторских выборов в городе в 2019 году получить контракты на поставку продуктов в школы, но этого не случилось несмотря на обещания губернатора Александра Беглова. Вероятнее всего, именно с этим связан конфликт бизнесмена с губернатором.

Конфликт Пригожина с властями Петербурга обострился после нападения России на Украину. Тогда Пригожин открыто признал, что является создателем и владельцем "ЧВК Вагнера", которая участвует в боевых действиях и вербует наёмников для участия в них, в том числе в российских тюрьмах. Ранее бизнесмен отрицал свою связь с ЧВК.

С осени 2022 года Евгений Пригожин стал всё чаще появляться в публичном поле с политическими заявлениями, несмотря на то, что "ЧВК Вагнера" не имеет юридического лица, а её бойцов обвиняют в многочисленных военных преступлениях.