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Вечером 8 июня в Санкт-Петербурге задержали видеоблогера Юрия Хованского, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Также об этом рассказали собеседники «Интерфакса» и РИА Новости.
Видеоблогера Юрия Хованского задержали в Петербурге по делу об оправдании терроризма
© Фото из социальных сетей

По словам источника ТАСС, блогера задержали по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В каком статусе по этому делу проходит блогер, собеседник ТАСС не уточнил.

По информации «Mash на Мойке», дело связано с песней Хованского про «Норд-Ост», которая появилась в интернете еще год назад. В песне, в частности, есть такие слова «„Норд-Ост“ — это было ******* [отлично]».

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«Фонтанка» пишет, что, по предварительным данным, песня была выложена на официальном ютьюб-канале Хованского. «Mash на Мойке», напротив, сообщает, что песня появилась не на его официальном канале.

Юрий Хованский — видеоблогер и рэпер, на его ютьюб-канал подписаны 4,4 миллиона пользователей. С 2019 года Хованский также является помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.

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