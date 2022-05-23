В комментарии сообщается, что видео снято в средней школе № 11 города Избербаш. "Медиазона" пишет, что цветы и пандус у здания с видео аналогичны тем, что изображены на фото избербашской школы. Главный редактор Republic Дмитрий Колезев со ссылкой на источник также пишет, что видео снято именно в Избербаше.
Телеграм-каналы сообщают, что на мать школьницы составлен административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а на саму девочку — о ”дискредитации” армии. Другие источники эту информацию пока не подтверждают.
В дагестанских пабликах уже появилось видео с извинениями школьницы и ее матери.
Одиннадцатиклассница, в частности, сказала, что сожалеет о своем поступке и ”просто хотела привлечь к себе внимание”. Ее мать также заявила, что сожалеет об ”эмоциональном необдуманном” поступке дочери. Далее она добавила, что полностью поддерживает курс Путина и является патриотом страны, а также выступает за ”проводимую спецоперацию на территории Украины”.
Источник проекта ”Кавказ.Реалии” в правительстве региона сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов лично звонил мэру Избербаша ”с требованием разобраться в случившемся”. Извиняться школьницу и ее мать, по данным издания, заставили местные чиновники.
Глава ”Агоры” Павел Чиков сообщил, что суды в России с 4 марта, когда вступила в силу статья о ”дискредитации” вооруженных сил (20.3.3 КоАП), суды рассмотрели 2029 дел по ней, более четверти из них — в Москве.
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