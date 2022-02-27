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В Москве и других российских городах началась паника из-за новостей об отключении некоторых банков РФ от системы SWIFT. В банкоматы очередь собирается с раннего утра, люди пытаются снять деньги.
Люди пытаются снять средства, в некоторых банкоматах уже закончились наличные деньги.
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