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В Москве и других российских городах началась паника из-за новостей об отключении некоторых банков РФ от системы SWIFT. В банкоматы очередь собирается с раннего утра, люди пытаются снять деньги.

Люди пытаются снять средства, в некоторых банкоматах уже закончились наличные деньги.

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