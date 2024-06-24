ВИДЕО: Пламя охватило офисное здание под Москвой; восемь человек погибли

Представители спасательных служб сообщили государственному российскому информационному агентству, что от взрыва в здании в городе Фрязино, который расположен примерно в 25 километрах к северо-востоку от Москвы, спасся только один человек.
Два человека погибли, выпрыгнув из окна здания, а шестеро - в результате обрушения внутренних помещений офиса, сообщил Воробьев в социальных сетях.
О самом здании имеются противоречивые сведения, пишет BBC. По данным ТАСС, в этом здании когда-то располагался научно-исследовательский институт и оборонно-промышленный комплекс компании электронных компонентов „Платан“, однако в заявлении российского государственного электронного холдинга „Росэлектроника“ говорится, что он владеет зданием с 1990-х годов. Оппозиционные СМИ сообщают, что „Платан“ находится в здании как минимум с конца 2023 года.
Воробьев сообщил, что 34-летний мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В местных спасательных службах сообщили, что он единственный, кого удалось спасти. Также пострадали двое пожарных, сообщает BBC.
По словам официальных лиц, с огнем боролись более 130 человек и два вертолета.
Причина пожара пока не известна. Очевидец рассказал ТАСС, что пламя впервые появилось на шестом этаже здания.
Воробьев сообщил, что помещения в здании сданы в аренду офисам около 30 компаний.
По данному факту возбуждено уголовное дело, причина взрыва выясняется.