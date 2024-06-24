ВИДЕО: Пламя охватило офисное здание под Москвой; восемь человек погибли

Представители спасательных служб сообщили государственному российскому информационному агентству, что от взрыва в здании в городе Фрязино, который расположен примерно в 25 километрах к северо-востоку от Москвы, спасся только один человек.

Два человека погибли, выпрыгнув из окна здания, а шестеро - в результате обрушения внутренних помещений офиса, сообщил Воробьев в социальных сетях.