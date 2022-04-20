”Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты — россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь министерство обороны говорит, столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет”, — сказала Наталья Поклонская.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков отреагировал на резонансное высказывание своей заместительницы:

"Что же касается определенного волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей в федеральном агентстве, то интересы агентства и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными, в связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы", — написал он в телеграм-канале.