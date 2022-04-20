”Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты — россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь министерство обороны говорит, столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет”, — сказала Наталья Поклонская.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков отреагировал на резонансное высказывание своей заместительницы:
"Что же касается определенного волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей в федеральном агентстве, то интересы агентства и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными, в связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы", — написал он в телеграм-канале.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Если совпадут некоторые обстоятельства, газа в странах Балтии может не хватить
После того как страны Балтии отказались от...
Спецэфир Delfi: Артемий Троицкий — как война затронула музыку? Валдас Туткус — о битве за Донбасс
На фоне начала наступления российских войск на...
Министр иностранных дел Литвы: настало наше время стоять у учительской доски
Несмотря на то, что западные политики не так...
Военные аналитики: в Мариуполе - уличные бои, РФ готовится усилить наступление на Донбассе
В ночь на 20 апреля американский Институт изучения войны...
Война в Украине. Россия снова выдвинула ультиматум защитникам Мариуполя
Война в Украине продолжается почти два месяца. Судя по...