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Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что ”буква Z символизирует трагедию и горе”. Об этом замглавы Россотрудничества сообщила в интервью Маше Майерс на ютуб-канале ”Живой гвоздь” — это новый проект журналистов ”Эха Москвы”.
Natalija Poklonskaja
Natalija Poklonskaja
© Itar-Tass / Scanpix

”Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты — россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь министерство обороны говорит, столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет”, — сказала Наталья Поклонская.

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Глава Россотрудничества Евгений Примаков отреагировал на резонансное высказывание своей заместительницы:

"Что же касается определенного волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей в федеральном агентстве, то интересы агентства и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными, в связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы", — написал он в телеграм-канале.

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