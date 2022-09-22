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Акции намечены на 24 сентября. Города, в которых они состоятся, в движении обещали назвать 23 сентября в своем Telegram-канале, а места сбора - непосредственно в день акции.
Protestai Rusijos miestuose
Protestai Rusijos miestuose
© AFP / Scanpix

Молодёжное демократическое движение "Весна" призвало россиян к новым акциям протеста против мобилизации. "Могилизация активно идёт по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!", - говорится в заявлении, распространенном в социальных сетях в четверг, 22 сентября.

Акции намечены на 24 сентября. Города, в которых они состоятся, в движении обещали назвать 23 сентября в своем Telegram-канале, а места сбора - непосредственно в день акции.

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Более 1300 задержанных по России

21 сентября во многих городах России уже прошли акции протеста против войны с Украиной и мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", в 39 городах полиция задержала 1321 человека. Большинство задержаний произошли в Москве (538) и Санкт-Петербурге (479). В некоторых отделах полиции в Москве задержанным прямо на месте вручали повестки в военкомат.

Молодежное демократическое движение "Весна" было основано в феврале 2013 года в Санкт-Петербурге в результате объединения местных организаций "Молодежного Яблока", "Обороны" и "Солидарности". С февраля 2022 года стало одним из организаторов антивоенных протестов в России. Движение координировало протестные акции 27 февраля (около 2800 задержанных по России), 13 марта (более 800 задержанных), 2 апреля (более 200 задержанных) и 21 сентября.

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Deutsche Welle
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