"Верстка" нашла 29-метровую яхту, связанную с Дмитрием Медведевым

29-метровая лодка, которая обычно ходит под флагом Палау, 18 июня 2023 года впервые вошла в российские воды, следует из данных российской таможни, которые изучили журналисты. Судно в Россию отправил офшор Unicorn Holdings Group Inc с Сейшельских островов. Яхту «ГВ» при таможенном оформлении оценили в 421,5 миллиона рублей (пять миллионов долларов).

По данным издания, яхта прошла из Черного моря в Азовское море, затем прошла по рекам Дон и Волга. В конце пути лодку пришвартовали в элитном поселке Екатериновка возле города Конаково в Тверской области. Простояв в местной гавани несколько дней, «ГВ» начала ходить по Волге.

Авторы расследования считают, что на протяжении всего маршрута яхтой, вероятно, управлял 39-летний житель Конаково Анатолий Наумов, который в таможенных документах отмечен как получатель «ГВ». «Верстка» указывает, что Наумов в телефонных книгах записан как «Анатолий Капитан», «Анатолий Катер», а также как «Толя Фотиния» и «Дмитрий М».