"Верстка" нашла 29-метровую яхту, связанную с Дмитрием Медведевым

29-метровая лодка, которая обычно ходит под флагом Палау, 18 июня 2023 года впервые вошла в российские воды, следует из данных российской таможни, которые изучили журналисты. Судно в Россию отправил офшор Unicorn Holdings Group Inc с Сейшельских островов. Яхту «ГВ» при таможенном оформлении оценили в 421,5 миллиона рублей (пять миллионов долларов).
По данным издания, яхта прошла из Черного моря в Азовское море, затем прошла по рекам Дон и Волга. В конце пути лодку пришвартовали в элитном поселке Екатериновка возле города Конаково в Тверской области. Простояв в местной гавани несколько дней, «ГВ» начала ходить по Волге.
Авторы расследования считают, что на протяжении всего маршрута яхтой, вероятно, управлял 39-летний житель Конаково Анатолий Наумов, который в таможенных документах отмечен как получатель «ГВ». «Верстка» указывает, что Наумов в телефонных книгах записан как «Анатолий Капитан», «Анатолий Катер», а также как «Толя Фотиния» и «Дмитрий М».
«Фотиния» — 32-метровая яхта, связанная с семьей Дмитрия Медведева, утверждал политик Алексей Навальный в расследовании «Он вам не Димон». Лодка названа в честь жены Медведева Светланы. Яхта на момент покупки стоила около 11 миллионов долларов. Медведев называл расследование Навального «мутью» и «компотом». В марте 2022 года «Фотинию» задержали в Финляндии, но вскоре освободили.
Как отмечает «Верстка», формально «Фотинией» владеет компания «Инвестиционное содружество», которая принадлежит структурам однокурсника Медведева Ильи Елисеева. Именно «Инвестиционное содружество» в 2019 и 2021 годах платило зарплату капитану Анатолию Наумову, следует из утечки базы налоговой службы, на которую ссылается «Верстка».
Чтобы подтвердить, что яхта «ГВ» связана с Дмитрием Медведевым, авторы расследования связались с Анатолием Наумовым под видом таможенного инспектора. Журналист перечислил капитану данные, которые внесли в базу таможни при ввозе яхты, и подтвердил, что Наумов причастен к ее оформлению.
«Еще у судна стоит пометка „специальный режим“ для Дмитрия Анатольевича во избежание дополнительных проверок. Это все актуально остается?» — спросил корреспондент. «Угу, — ответил Наумов. — Этим у нас брокеры занимались, но вообще да».
Всего «Верстка» обнаружила в документах таможни данные о 20 ранее неизвестных яхтах, которые проходили процедуру таможенного оформления в России. Среди них оказались лодки, связанные, в частности, с другом Владимира Путина Геннадием Тимченко и с бывшим министром обороны Украины Павлом Лебедевым.